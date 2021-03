Napapanahong Paggunita kay Mother Drexel sa Buwan ng Kababaihan!

Angkop at napapanahon ang selebrasyon ng Pista ng Ikalalawang Natural-born American Saint, Mother Katharine Marie Drexel (Marso 3) ngayong ginugunita natin ang Buwan ng Kababihan. Sa Philadelphia, Pennsylvania sa Estados Unidos isinilang is Katharine noong Nobyembre 26, 1858 at itinanghal na Santa ni Pope John Paul II noong Jubilee 2000 sa Roma.

Si Santa Katharina ay isang mayamang herdera sa totoong buhay. Ginugol niya ang kanyang buhay at lahat ng minana mula sa yumaong amang si Francis Drexel na isang kilalang bangkero, sa pagsugpo sa nakasisirang epekto ng rasismo. Sinasabing gumastos ang tanyag na Tagapagtatag ng humigit kumulang $20 milyon para sa kayang mga proyekto.

Dahil sa magandang kapalaran, nagkaroon ng pagkakataon si Katharine na makapaglakbay sa malalayong lugar. Nakapag-aral siya nang mabuti kaya’t handa na sana siyang pumasok sa mundo ng kalakal at negosyo tulad ng kanyang ama. Subalit nag-iba ang ihip ng hangin nang bigla siyang nagpasyang pumasok sa kumbento matapos makausap ang Santo Papa.

Sa nasabing engkuwentro kay Pope Leo XIII noong 1887 sa Roma, ibinahagi ni Katharine ang bukas-palad na pagtulong ng kanyang pamilya sa mga Native at African Americans; at hiniling sa Papa na magpadala pa ng karagdagang mga misyonero para sa Simbahang Katolika sa Amerika. Sagot ni Papa Leon, “You yourself will be that missionary!”

Nagulantang si Katharina sa pahayag ng Papa. Nagsimula siyang mag-iiyak at manalangin sa tila boses ng Diyos na nag-uutos sa kanyang iwanan ang marangyang buhay para sa pagsisilbi sa mga kapuspalad. Noong Pebrero 12, 1891, sa tulong ng kanyang direktor-espiritwal, itinatag niya ang ‘Sisters of the Blessed Sacrament’ na may layong ibahagi ang Ebanghelyo sa mga Indian and Black Americans.

Nagtayo si Katharine ng isang ‘Mission Center’ at mahigit sa animnapung paaralan; nag-ikot siya lalo na sa gawing Kanluran at Timog. Ang Xavier University sa New Orleans ang pinakasikat sa mga institusyong itinatag ni Mother Katharine. Sa malalim na debosyon sa Eukaristiya humugot siya ng lakas at inspirasyon sa pagtuturo ng relihiyon at serbisyo sosyal.

Naging abala ang Pundadora sa pagbisita sa mga bahay, ospital at mga kulungan. Saad ng Simbahan, “Mother Katharine’s zeal was centered on two great driving forces in her life – devotion to the Blessed Sacrament and love for the most deprived.” Mula sa edad na 33 hanggang sa kanyang pagpanaw noong 1955, hindi natinag ang kanyang dedikasyon sa misyon na ini-atang sa kanya ng Diyos.

Bago bawian ng buhay są edad na 96, naratay si Mother Katharine dahil są mulubhang karamdaman sa loob ng 18 taon. Sa mga panahon ito ay inialay niya ang kanyang buhay sa taimtim sa pagdarasal tulad ng kanyang matagal nang ninais noong bata pa. Sa kabuuan, nakapagtatag si Drexel kasama ang kanyang mga madre ng 145 missions at 62 schools at isang world-class na unibersidad.

Nawa maging inspirasyon higit sa lahat ng mga kababaihan si Santa Katharine Drexel upang ibahagi ang ating oraș, kakayahan at kayamanan para sa pagsisilbi sa kapwa lalo na sa mga nangangailangan. Tularan nawa natin si Mother Drexel sa hindi pagkapit sa kayamanan kundi paggamit nito sa paraang makatutulong sa iba. Magandang layunin ito ngayong Kuwarema!

Santa Katherine Drexel, Ipanalangin Mo kami!