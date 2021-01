Napalayang kawatan pinatawad, nagpaantig kay Isko, mga netizen

Ngayong nagpapatuloy ang pandemya at marami ang naapektuhan ang kabuhayan gayundin ang mga nawalan ng trabaho, may ilan sa mga kababayan natin ang kumakapit na sa patalim at nakagagawa ng krimen.

Ito ang naging kwento ng isang ama na nagnakaw ng nakaparadang tricycle sa Maynila.

Nag-viral sa social media ang kwento ng kawatan na nang malaman ang dahilan ng kanyang pagnanakaw, ay pinatawad ng may-ari ng tricycle, gayundin ni Mayor Isko Moreno.

Sa Manila PIO live nitong Enero 15, kita ang pagiging emosyonal ng alkalde habang kinukwento ang nagyari kay Justine Trio at dahilan ng kanyang pagnanakaw na nakuhanan ng CCTV. Kita sa video ang pagpapatakbo niya sa nakaparadang tricycle sa kanilang lugar noong Disyembre 2020.

Abot-abot man ang kanyang pagsisisi at paghingi ng tawad ay nakulong pa rin ito.

Pero nitong Enero, ibinalita ni Moreno na pinatawad na si Justine ng may-ari ng ninakaw na tricycle.

Ang dahilan umano ni Trio sa krimen? Ito’y dahil umano sa nagugutom niyang anak.

Nauunawaan man ni Moreno ang nagawa ni Trio dahil sa gutom, giniit pa rin niyang hindi dahilan ang kalam ng sikmura para gumawa ng krimen.

Aniya, hindi madali ang maging magulang dahil lahat ay nagagawa para mairaos lang ang pangangailangan ng mga anak. Pero paalala niya, “Maging takdang aral ito sa mga manonood na hindi pa rin dahilan na iraraos natin ang mga mahal natin sa buhay sa paggamit ng mga mararahas na pamamaraan at pang-aapi ng kapwa natin.”

Binigyan din ng alkalde ang mag-ama ng tulong sa panggastos ng mga ito. Pinagkalooban din ni Isko si Trio ng trabaho sa social welfare ng lungsod para hindi na umano mapariwara.

“O ayan mag-social worker ka, paliwanagan mo lahat ng mga tolongges sa kalsada,” aniya.

Umantig naman sa mga netizen ang kwento ng mag-ama, gayundin ang pagtulong ng alkalde.

Sabi pa ng ilang mga netizen:

“Yorme ibang klase ka. As the bible says“Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you.”

“Naiyak ako grabe galing mo tlga yorme. Sna lht ng naglilingkod s gobyerno kgya mo.”

“DAKILA KA…” YORME ” langya , pinaiyak mo ako. Ikaw naman Brod wag mo sayangin ang pagkakataon na ibinigay sayo para na rin sa anak mo”

“Nakakaiyak mhirap din po aq at me 2 anak, pero s abot ng aking makakaya, iniraraos at lumalaban aq ng parehas pra lamang s knila.”