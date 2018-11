Napalaban sa ASG: 23 sundalo pinromote ni Duterte

ITINAAS ni Pangulong Rodrigo Duterte ng ranggo ang 23 sundalo nasaktan sa naganap na sagupaan sa pagitan ng mga miyembro ng Abu Sayaff Group (ASG) sa Sulu.

Nabatid na binigyan ni Duterte ng Order of Lapu-Lapu with the rank of Kampilan ang 23 sundalo bilang pagkilala sa kanilang katapangan at serbisyo sa pagbisita ni Duterte sa Camp Navarro General Hospital noong Sabado.

Binigyan rin ng gun certificate at financial assistance ang mga sundalo.

Nalaman na limang sundalo ang nasawi sa sagupaan sa ASG noong Nobyembre 16 at 17 kung saan karamihan sa kanila ay nangga­ling sa Northern Philippines.

Kabilang sa mga sundalo tumanggap ng Order of Lapu-Lapu award na may ranggong Kampilan ay sina Lt. Michael Vincent Benito, Staff Sergeant Rex Cureg, Sgt. Romeo Barbon, Sgt. Jerson Barasi, Sgt. Reynante Ruma, Corporal Geneus Calamlam, Cpl. Bingbong Salvador, Cpl. Felix Jay Castillo, Cpl. Denver Lambino, Cpl. Eugene Corpuz, Private First Class London Longawis, Pfc. Aldrin Paj-Dio, Pfc. Kriel Manaligod, Pfc. Jordan Magundayao, Pfc. Ruben Gulayang, Pfc. Harvie Soriano, Pfc. Marnel Piduana, Pfc. Sandoval Ludivico, Pfc. John Paul Layugan, Pfc. Gevil Lorenzo, Private Jayferson Balac, Pvt. Jaime Boco, Jr., Pvt. Rizalde Tierro, Habang si Pvt. Murphy Cuntapay ay dinala sa Mindanao para ilipat at gamutin sa AFP Medical Center sa Quezon City.