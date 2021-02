Napakasarap magmahal!

Nung highschool ako, usong-uso ang pagsagot sa mga personal questions sa slumbook. May tanong doon, “define love.” Naks naman!

Kadalasan nating sagot noon, kapag may pa-love letter at bulaklak sa nililigawan, o di kaya ay harana, o personal na aakyat ng ligaw. Hindi rin makakalimutan yung unang beses na nagholding hands o nagtama ang inyong mga mata. Lalo pa nang nagconfess ng feelings sa isa’t isa. Nakakakilig.

Pero kadalasan, natatapos din ang ‘kilig’ feels sa katagalan ng pagasasama. Nawawala na raw yung ’spark’. Ano na ang kahulugan ng pag-ibig kung wala na yung ‘kilig’ o yung ‘kuryente’ feels?

Paano ninyo ipinapakita ang pagmamahal sa inyong mga asawa o partner? Lalo na ngayong may pandemya?

1. Magkaroon pa rin ng ‘alone time’ together. Importante na maglaan ng oras na kayong dalawa lang, walang cellphone, o trabaho, kahit ang mga bata. Pwedeng ipagluto mo siya, at maghanda ng isang ‘romantic at candlelight dinner’ sa bahay.

2. Pagtulong sa mga gawaing-bahay. Lalo na sa mga kalalakihan dyan. Sa totoo lang, maraming babae ang nadoble ang role sa bahay. Naging teacher sa online learning, bukod pa sa pag-aalaga ng ating mga anak at pagtatrabaho sa labas ng bahay o pagnenegosyo. Kaya isang paraan para maipakita ang pagmamahal ay tulungan kaming magpasan ng aming mga responsibilidad. Maghugas ng plato, maglaba, mamalengke, mamalantsa o magbantay ng mga bata, goods na yan sa inyong partner.

3. Masahe o Hilot. Nakakapagod ang maghapong gawaing-bahay o hanapbuhay . Gamit ang paborito nating menthol na pamahid, sobrang naaappreciate ng ating partner kung hihilutin natin sila sa ulo, balikat, o kaya ay sa paa.

4. Pangangalaga sa sarili. Wala nang mas importante ngayong panahon na ito kundi ang siguraduhing inaalagaan natin ang ating kalusugan. Magsuot ng mask, sumunod sa physical distancing measures, panatilihing malinis ang katawan. Ito ay nagpapakita ng pag-aalaga at malasakit sa iyong partner at pamilya, dahil gusto mo silang ligtas lagi.

Ayon kay Gary Chapman, isang kilalang pastor at marriage counselor, ang bawat indibidwal daw ay may iba’t ibang wika ng pag-ibig. Hindi lang words of affirmation o sa salita, mayroon acts of service (paglilingkod), quality time (oras na magkasama), physical touch (haplos ng pagmamahal), at receiving gifts (pagbibigay ng regalo). Importanteng alam natin kung ano ang wika ng pagmamahal ng bawat isa para alam natin kung paano mas epektibong maiparamdam at maipakita ito. At ang pinakamahalaga, balik-balikan natin ang mga dahilan kung bakit natin sila pinipili sa araw-araw.

Napakasarap sa pakiramdam ng nagmamahal at may minamahal. Happy Valentine’s Day, mga mahal!