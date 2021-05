Nanood ng sunset sa panaginip

Sa panaginip ko, naglalakad ako sa beach, at sobrang peaceful ng nakikita ko, walang masyadong tao. Bawat yapak ko sa buhangin nagmamarka ang paa ko, hanggang sa maisip ko na maglakad din sa may bandang dagat na talaga.

Habang naglalakad ako papunta sa tubig, biglang nagkaroon ng malalaking alon, pero kahit parang dadalhin ako ng current ng tubig, nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad, at ilang hakbang lang ay nasa malalim na bahagi na ako, doon ko napansin na may mga couple pala sa beach at sweet silang nag-uusap. Pagkatapos, pinilit kong umalis na sa tubig, parang mabigat kasi hindi ako nakaalis pero kalaunan nakabalik din ako sa beach at nakita uli ang magandang view pati na ang magandang kalangitan dahil sa sunset.

– Violeta

Ang panaginip tungkol sa beach ay pwedeng maiugnay sa kagustuhan mo na magkaroon ng panibagong simula. Positibo rin ang kahulugan ng panaginip tungkol sa beach. Kung payapa ang feeling mo habang nasa beach ka, ibig sabihin relax ka rin pagdating sa mga ginagawa mo sa ngayon.

Pero dahil sa panaginip mo biglang dumating ang mga malalaking alon, pwede itong mangahulugan na nasa estado ka ngayon kung saan nawawalan ka ng kontrol sa iyong mga emosyon. Sinisimbolo ng beach ang iyong damdamin ngayon. Kung mas malaki kesa sa ‘yo ang mga alon, ipinapakita nito na ang mga emotional issue mo ay maaaring magresulta sa mas mahirap na sitwasyon.

Nangangahulugan naman ang sunset o paglubog ng araw sa iyong panaginip, na naghahanda ka na para magsimula uli, pwedeng paguumpisa sa negosyo, career o kaya’y pag-ibig o relasyon.

Sumisimbolo rin ang panaginip tungkol sa beach sa iyong kagustuhan na mag-relax, dahil posibleng subconsciously ay kailangan mo na talagang magpahinga o bakasyon. Sa beach din nagkakaroon ng koneksyon ang ating emosyon at mga materyal na posesyon.

Sa bahaging naglakad ka patungo sa tubig, nangangahulugan ito na may mga problema ka pa na gustong maresolba at gumagawa ka na ng paraan ngayon para matapos ito. Nang makakita ka ng ibang mga couple at tila umiwas sa kanila, sinasabi nitong kailangan mong paunlarin ang iyong social skill.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com.