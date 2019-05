Nanliligaw pa lang si Edward — Maymay

Sa presscon ng pinakabagong fantaseryeng “Hiwaga ng Kambat” ng ABS-CBN, pinilit nga ng mga manunulat sina Maymay Entrata at Edward Barber na aminin na kung ano ang meron silang dalawa.

Kung titingnan mo kasi, halata na ngang magdyowa ang dalawa, pero bakit parang hirap na hirap silang aminin, o sabihin sa publiko?

“Yung totoo, ha. This world is so crazy. I don’t mean living here in the Philippines. But one thing lang I learned sa ‘Bahay ni Kuya’, don’t rush. Baka mahirapan kang lumabas.

“The best things in the world, the best things that you should love are things that you gained slowly. ‘Yung totoo po ayokong isi­pin. I don’t wanna think about too much.

“Kasi ang iba, sasabihin, ‘Oh love team na kayo, get together na.’ ‘Dapat mas nakakakilig. Doon madali ang pera bro, pramis.’ Ganu’n ang tingin nila,” chika ni Edward.

Nagka-girlfriend na ba si Edward?

“Puppy love lang nu’ng 13 years old ako. Pero, kahit holding hands, wala,” sagot niya.

Si Maymay naman ang pinagbalingan ng entertainment press, at sinabihan na magsalita, o umamin na sa kung ano ang meron sila ni Edward.

“Gaya ng sinabi ni Dodong (tawag niya kay Edward)… Hahahahaha!”

Umamin ka na sa kung ano ba ang damdamin mo kay Edward.

“Ang damdamin ko po kay Dodong ay… Hahahahahaha!

“Sobrang feeling thankful po ako, na dumating siya sa buhay ko. Wait lang po, hindi pa po ako tapos.

“Thankful ako na dumating siya sa buhay ko dahil siya ang lalaki na consistent talaga, na kapag may gusto siya sa isang babae, na kapag sinabi niya na hihintayin kita, hihintayin kita. Ang ibang lalaki kasi magsasabi na hihintayin kita, pero after three months, booom, wala na sila.

“Ang feeling ko ang ganda-ganda ko po. Hahahahahaha!

“Dahil hanggang ngayon po ay nililigawan po niya ang family ko.

“At saka talagang mas mabuti po na kila­lanin niyo na muna ang isa’t isa, na kung hindi pa talaga time, ‘wag ipilit. Tulad ng sinabi namin kanina, priority po namin ang work namin, ang family namin, at kung ano ang meron kami ngayon. I mean, kung ano ang meron sa amin ngayon na bles­sings.

“Dahil ‘yung totoo na maging official na dara­ting ‘yon sa tamang panahon, kapag stable na ang lahat. At ‘yon po ang totoo,” mahabang sambit ni Maymay.

Anyway, hindi na rin naman bago kay Maymay ang magkadyo­wa, dahil sabi nga niya ay naka-tatlong dyowa na siya.

“At dahil hindi ako nakinig sa mga matatanda, nagkamali po ako. ‘Yung dalawa na nauna mga puppy love lang ‘yon. ‘Yung pa­ngatlo, ‘yun po ang seryoso,” sagot ni Maymay.

Hirit ulit ni Edward, na mas maganda talaga na magsimula bilang kaibigan. Na kapag magdyowa nga raw kasi agad, ipakikita lang ang ‘best self’ at unti-untng lumalabas ang mga flaws.

“So, start as friends, at tingnan na lang kung saan aabutin, advice ko ‘yan sa mga bagong love team, hahahahaha!” sabi ni Edward.

Anyway, kasama rin sina Grae Fernandez at Chantal sa “Hiwaga ng Kambat” na mapapanood tuwing Linggo sa ABS-CBN.