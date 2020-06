Nanlait sa ‘taba’ ni Angel tinalakan ni Rita

Ipinagtanggol ni Rita Avila si Angel Locsin. Nakatanggap daw kasi siya ng picture ni Angel na naka-costume ito ng Darna pero, edited na at pinataba na Angel/Darna na.

“Natanggap ko ang picture na ito ni @therealangellocsin as darna. Ni-crop ko na lang dahil d ko alam ang tunay na dahilan ng nagpadala ng buong picture ng present body shape nya in a darna costume. Ang sabi ko sa nagpadala ay maganda ang pagtanggap ni Angel sa kanyang katawan. Sa mga makapintas lang, kawawa naman kayo. So many are celebrating Angel’s confidence and acceptance. Siya MASAYA at MABUTI. Eh kayo? Sa gitna ng Covid19, mga sakit, gutom at kawalan ng hanapbuhay, bibig at malisyosong isip nyo ay gumagana pa din. Saklap,” sabi ni Rita. (Rose Garcia)