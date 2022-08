Nanindigan vs ICC: Sa Muntinlupa ako pakukulong — Digong

Muling nanindigan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang naunang posisyon na walang hurisdiksyon ang International Criminal Court (ICC) sa Pilipinas kaugnay sa ibinabatong kaso laban dito sa giyera kontra droga sa ilalim ng kanyang administrasyon.

Sa panayam kay Duterte sa Heritage Park nang magbigay ito ng pagpupugay kay dating President Fidel V. Ramos, nanindigan itong kapag hahatulan siya ay dapat kapwa nito Pilipino.

“I am a Filipino. If I will be prosecuted it will be a prosecutor who is a Filipino,” giit nito.

“If I will be judged, it will be a Filipino judge. And if I should go to prison, I should go to Muntinlupa. Nobody but nobody else can sa akin. It has to be our or within our jurisdiction,” pagbibigay-diin ng dating Pangulo.

Hindi naman ito nagkomento nang hingan ng reaksiyon sa naging posisyon ni President Ferdinand Marcos Jr. na huwag nang sumapi sa ICC.

“I would rather not comment on it actually. I am a civilian, I cannot say anything about it. Tahimik lang muna ako,” dagdag nito.