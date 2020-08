Nangotong sa Globe na mga mayor, kapitan pinasampolan kay Martires

Hiniling ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Ombudsman Samuel Martires na sampolan ang mga alkalde, barangay captain at mga miyembro ng konseho na sangkot sa katiwalian.

Kasunod ito ng impormasyong ipinarating sa kanya ni Globe President and Chief Executive Officer Ernest Cu na inaabot ng walong buwan bago makakuha ng 29 permit sa mga local government unit para makapagtayo ng mga tower at mapalakas ang kanilang signal.

Sa kanyang mensahe sa bayan nitong Linggo ng gabi, sinabi ng Pangulo na kinausap niya si Ombudsman Martires para matigil na ang korapsiyon sa hanay ng mga lokal na opisyal.

Masyado aniyang mahaba ang delay sa pagpapalabas ng permits ng telecommunication companies kaya sumasablay at pumapalpak ang ang serbisyo ng mga ito.

“I have requested officially kay Ombudsman Martires –I just want the graft and corruption stopped and the parties involved in that corruption be prosecuted be the mayor,the city council or the barangay captain,” anang Pangulo.

Batay sa impormasyong nakarating sa Pangulo, natutulog umano sa level ng LGUs ang request na permits ng telcos para makapagpatayo ng communications tower lalo na sa mga malalayong lugar kaya hindi maganda ang kanilang serbisyo lalo na sa internet connection.

Tatlong araw na palugit ang ibinigay ni Pangulo Duterte sa mga alkalde,city councils at kapitan ng barangay para ilabas ang mga nakabinbing permits kung ayaw ng mga ito na makasuhan sa Ombudsman. (Aileen Taliping)