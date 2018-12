Nangarag sa taping: Kyline hindi inindiyan ang mga fan  

Basta para sa kanyang mga sunflower, walang gagawin si Kyline Alcantara lalo na’t ang Christmas Party cum Fans’ Day niya noong Linggo ay isang napakahalagang okasyon para sa mga taong sumusuporta sa kanya sa simula ng kanyang career as a child star hanggang maging isang sikat na teen actress na nga ng Kapuso network.

Nakahanda na ang lahat at sa simula pa lamang ng preparas­yon ay alam niyang magiging bahagi siya ng okasyon na ito nang buong maghapon pagkatapos ng Sunday PinaSaya (SPS).

Maging ang crew at ang host ng Abantelliling na si Rey Pumaloy minus our editor Dondon Sermino (na nagdadalamhati pa nang mga oras na’ yun sa pagkamatay ng kanyang bro-in-law) ay maagang nag-set up for the 4 o’ clock event sana.

Pero, nagkaroon nga ng taping ang SPS pagkatapos ng kanilang live show, so, alam na ang nangyare, devah?

Just the same, kahit wala ang Sunflower Princess ay tuloy-tuloy pa rin ang kasiyahan ng mga fan na hindi nawawalan ng pag-asa na darating ang kanilang idol bago sumapit ang 9 o’clock ng gabi na siyang pinaka-maximum time para sa mga nagrerenta ng venue sa penthouse ng isang condo sa QC.

Dahil may raket din si Rey, ay nag-intro/extro na lamang ito for Abantelliling and then later on, isang naiibang show ang kanilang ipapalabas sa Huwebes lalo na’t first time itong mag-out of their studio sa Makati City.

Pasado alas-siyete na nang gabi ay hindi pa tapos si Ky sa SPS, pero alam naming gagawa at gagawa ito ng paraan upang makasaglit sa party na ‘yun na siyempre pa siya ang main attraction lalo na’t karamihan ng pinapa-raffle ay nagmumula sa kanyang endorsements tulad ng Hair and Skin Care product na Simply G na maging ang Marketing Officer nitong si Mr. Marlon Fajardo ay matiyaga ring naghihintay.

Around 8:30 ng gabi na bumulaga sa penthouse si Kyline na nakakabinging sigawan ang sumalubong sa kanya. Nabuhayan talaga ang mga sunflower.

‘Yun pala, saglit na nagpaalam si Ky sa SPS para nga pumunta sa party, kaya ang nangyari naman sa Abantelliling ay isang Q & A mula sa loyal fans niya na unique ang naging format tuloy nito.

Sobrang saya ng mga sunflower na hindi sila binigo ng kanilang iniidolo at nagpapasalamat din sila sa pamunuan ng SPS na pinagbigyan nila ang kanilang prinsesa para sa kasiyahan nilang lahat.

‘Yun na!

BG namudmodng maagang Pamasko



Sina Alma Concepcion at Will Devaughn ang naging mga host sa early Christmas Party ng BG Productions na ginanap sa Marco Polo Hotel kung saan punong-abala na naman ang Queen of Indie Films na si Ms. Baby Go.

Bongga, as usual, ang party na ito na dinaluhan ng ilang members of the press, mga associates ni Ms. Baby, mga empleyado ng BG Productions at BG International Inc., at marami ibang iba.

Nagbigay rin ng entertainment ang singer-host na si Miko Aytona, ang Pinoy international singer na si Mark Mabasa at marami pang iba.

Ayon nga kay Ms. Baby, next year ay patuloy pa rin siyang gagawa ng mga de-kalidad na mga indie movie at hangga’t marami pa ang naniniwala at tumatangkilik sa kanyang mga pelikula ay go lang siya nang go.

Isa sa highlight ng Christmas party ay ang iba’t ibang pa-raffle kung saan may mga nanalong TV, washing machine, refrigerator, gas stoves at marami pang iba.

Pero, ang talagang pinaka-highlight ng gabi ay ang pagbibigay parangal ng BG Productions at BG Showbiz Plus sa ilang personalidad sa kanilang naging kontribusyon sa showbiz, tulad ni Dennis Evangelista na ginawaran ng “Producer of the Year.”

Congrats sa lahat!