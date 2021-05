Nanganak ng manika

Kakaiba ang naging panagip ko na sobrang natatandaan ko pa rin kahit gising na gising ako.

Naglalakad-lakad ako sa isang park, hindi ako nagmamadali at dinadama lang ang ganda ng paligid.

Pagkatapos, naupo lang ako sa bench at doon ko napansin na malaki ang tyan ko at katulad ng isang buntis. Nagulat ako sa nakita ko, pagkatapos pumunta ako sa ospital para daw ipa-check kung ano ang problema sa akin. Sa sumunod na pangyayari, nanganganak na daw ako pero laking gulat ko at ng mga kasama ko na isang manika ang lumabas. Ank po ang ibig sabihin nito?

– Pia

Senyales ng pagbabago ang panaginip tungkol sa pagsilang ng manika. Posibleng nasanay ka na sa routine o gawain na paulit-ulit mong ginagawa o nakalimutan mo na ang goal mo at napansin ito ng mga kasama ko sa buhay. Magdadala ng maganda sa iyong buhay ang pagbabagong ito.

Kung nasa isang relasyon ka ngayon, at nanaginip ka ng pagsilang sa isang sanggol na manika, maaaring mangahulugan ito na sanay o komportable ka na sa iyong partner, at nahihirapan kang gumawa ng mga bagong routine para magkaroon naman ng kakaiba sa iyo.

Pwede rin itong mangahulugan na may nais kang mangyari sa iyong buhay. Kung napanaginipan mo ito at wala kang karelasyon ngayon pero may isang tao na gusto mong makalapit, posibleng hindi mo man aminin sa sarili pero gusto mo siyang mas makilala pa at handa ka na sa bagong relasyon, o kaya ay nasa panahon ka ngayon ng paghahanda para sa mga bagong opurtunidad sa iyong buhay.

May koneksyon din ang pagsilang sa isang manika, sa pagbuti ng pinansyal na aspekto ng buhay mo. Gusto mo ng pera dahil mas panatag ka at matatag kung hawak mo ito. Mas mayroon ka ring self-confidence kapag meron ka nito at dahil kilala mo ang iyong sarili mas ikaw ang nakakaalam kung paano mo ito maibibigay sa iyong sarili

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com.