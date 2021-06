Nanganak ng kambal

Hindi ako buntis at wala ring balak na magkaroon ng anak sa ngayon, kaya nagtataka ako sa naging panaginip ko tungkol sa panganganak ko at kambal pa. Napanaginipan ko kasi na nakahiga ako at nakahawak sa malaki kong tiyan. Nasa isang kwarto daw ako na napapalibutan ng maraming staff na sa tingin ko ay midwife. May isa sa kanila na nagbigay sa akin ng instruction at para umiri. Maya-maya may lumabas na na baby pero hindi pa rin nahinto ang midwife dahil tila may kinukuha pa siya, may sinabi siya sa akin na parang nahihirapan lumabas ang isa pang baby pero naging successful din itong ilabas. Nang makita ko na may dalawang baby na inaabot sa akin ay doon na ako nagising at halo-halong emosyon ang naramdaman ko lalo na ang pagkalito, sana malaman ko kung anong ibig sabihin nito

– Cristine

Hindi laging literal na mangyayari sa tunay na buhay ang mga eksena sa panaginip, kapag kasama sa panaginip mo ang kambal, posibleng sinasabi nito na may dagdag na lakas ng loob ka at tiwala sa sariling kakayahan.

Maaaring nagkaroon ka na ng experience sa buhay na nagpadagdag sa kung ano ang nalalaman at kaya mong gawin ngayon. Pwede ring sign ito na dodoble pa ang yaman o ang income na meron ka ngayon.

Sinasabi rin ng panaginip mo na mayroong matatag na samahan ang relasyon sa inyong pamilya.

Kapag nakakita tayo ng kambal na sanggol sa ating panagip, pwede ring maging kahulugan nito na mararanasan nating ma-fall in love. Nangangahulugan din ang iyong panaginip na makakahanap ka ng suporta mula sa pamilya o malalapit na tao sa iyong buhay at magiging maganda pa ang inyong relasyon dahil lalo pa kayong mapapalapit sa isa’t isa.

Ang midwife na tumulong sa iyo para matagumpay na makapagsilang ng sanggol ay simbolo ng tao na nagbibigay sa iyo ng magandang payo at pinagkakatiwalaan mo.

Samantala, ang mga midwife naman na nakita mo sa iyong panaginip na nakapalibot sa iyo ay konektado sa mga tao sa iyong buhay na tumutulong sa iyo para maabot ang iyong tagumpay at magpatuloy ka pa. Pwedeng tumukoy ito sa mga kaibigan, pamilya, katrabaho o sinuman na tumutulong sa iyo.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com.