Nandito na ang tulong: Pasado na ang Mental Health Law!

Nitong Hunyo 20 ay napirmahan na ni President Rodrigo Duterte ang isang napakaimportanteng batas: Ang Republic Act 11036 o ang Mental Health Law. Isa itong panalo para sa bayan dahil sa wakas ay matutugunan na ng gobyerno ang mga pangangailangan ng kababayan nating may mga mental health disorder. Nandito na nga­yon ang karampatang tulong upang malunasan ang kanilang mga problema.

Matagal na panahon na natin itong ipinaglaban kasama ng mga advocate upang magkaroon nang sapat na tulong medikal ang mga taong may mental health disorder at mabigyan din ng karagdagang ayuda ang mga doktor at iba pang health professional sa pagsagawa ng kanilang mga tungkulin.

Nais kong pasala­matan ang mga kasama natin sa Senado sa pa­ngunguna ni Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto III sa pagsuporta nang buong puso upang maipasa ang importanteng batas na ito. Si SP Sotto ang principal author ng Mental Health Law sa Senado at ako ang principal sponsor. Nais ko ring pasa­lamatan ang mga kapwa ko senador na kasama rin naming nag-akda ng batas na ito tulad nina Senator Loren Legarda, Sonny Trillanes, Bam Aquino, Sonny Angara at Joel Villanueva.

Sa pagpasa ng batas na ito, puwede nang magkaroon nang maa­yos at komprehensibong serbisyo mula sa level palang ng barangay pataas sa mga provincial, tertiary at regional na mga ospital na magbibigay ng psychiatric, psychosocial and neurologic service sa mga taong may mental disorder.

Magkakaroon na rin ng pamamagitan para sa mental health ng mga taong nalulong sa droga dahil ang drug addiction ay isang problemang pampublikong pangkalusugan. Dahil dito, puwede nang magkaroon ng boluntaryong pag-confine sa mga pasyente kung saan bibigyan sila ng lunas at rehabilitasyon upang maging maayos na miyembro ng lipunan.

Dahil din dito, magkakaroon ng mga polisiyang pangkalusugan sa mga paaralan at mga lugar ng trabaho, kasama na rito ang pagbibigay ng importansiya sa mental health ng mga estud­yante, guro at iba pang manggagawa.

Napakaimportante ng batas na ito dahil na rin ayon sa Department of Health, pitong Filipino araw-araw ang nagpapakamatay samantalang ang datos ng World Health Organization ay 11 na kaso ng pagpapakamatay sa Pilipinas kada araw.

Bilang isang magulang, alam kong nakakabahala ito kaya tayo ay labis nagpapasalamat sapagkat ang tulong para maibsan ang mental health problem sa ating bansa ay narito na. Ginagawa na ng DOH ang Implemen­ting Rules and Regulations ng batas na ito upang mapatupad na sa lalong madaling panahon.

Sa nalalapit na budget season sa dalawang kapulungan ng Kongreso, sisiguraduhin ko kasama ng aking mga kapwa senador na mapopondohan ang batas na ito upang mapakinabangan ng ating kababayan.

***

