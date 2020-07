Nancy sinopla hugot ng mga kongresista

Dapat umanong isantabi ng mga kongresista ang kanilang mga saloobin habang dinidinig ang isyu ng prangkisa ng ABS-CBN.

Ito ang sinabi ni Senadora Nancy Binay matapos maglabas ng hugot ang ilang kongresista hinggil sa diumano’y pagiging “biased” ng ABC-CBN sa kanilang pagbabalita.

“Kung mga hugot at hinanakit lang naman about negative stories ang pag-uusapan tungkol sa network, winner at topnotcher na ang pamilya namin,” pahayag ni Binay sa kanyang mensahe sa mga reporter.

Noong Lunes, tinalakay ng House committees on legislative franchises and good government and public accountability ang diumano’y “political bias” ng network.

“We have to set aside personal viewpoints because issues that we need to address should never be about us–it should always be for the greater good of every Filipino,” wika pa nito. (Dindo Matining)