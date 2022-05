Nanay Vering pinakamatandang nabubuhay sa Lucban, Quezon

Si Gng. Severina Racelis Nano Cada o mas kilala sa tawag na Nanay Vering ay ipinanganak noong Hunyo 8, 1921 sa Lucban, Tayabas (Quezon) sa mag-asawang Hilarion Abrilla Nano at Catalina Salvatierra Racelis na kapwa taga-Lucban.

Ikalawa sa panganay sa 11 magkakapatid. Itinaguyod sila ng kanilang mga magulang sa pagtitinda ng halo-halo at pansit habhab, at nang maglaon, ang kanilang munting tindahan ay naging isang karinderya.

Bukod sa pagtitinda ng mga lokal na pagkaing Lucban, ang kanilang ama na si Mang Hilarion ay paminsan-minang sumasama sa banda-musiko samantalang ang inang si Aling Catalina ay naglalala ng buntal na sombrero. Sa pagitan ng taong 1939 at 1940 ay ikinasal si Nanay Vering kay Teodoro Babat Cada na isang taal na Lucbanin din. Naging mabunga ang kanilang pagsasama sa loob ng ilang dekada at biniyayaan sila ng labing-limang (15) anak.

Minsan, ang kwento ng kanilang pamilya ay napalathala sa isang pahayagan sa lalawigan ng Quezon kung saan ang artikulo ay may pamagat na “Due to cool climate”. Sinasabi sa artikulong ito na napakalamig at maganda ang klima dito sa Lucban kung kaya’t hindi kataka-taka na maging mabunga ang nagiging pagsasama ng mga mag-asawa.

Sa kabila ng pagkakaroon ng maraming anak ay ipinagmamalaki naman nila na lahat ng kanilang mga anak ay kanilang napapag-aral. Ginamit ni Tatay Doroy (Teodoro Cada) ang kanyang talento sa pag-awit at pagtugtog ng gitara upang kumita at siya’y naging bahagi ng sikat na grupong BABAT ORCHESTRA.

Dahil sa madalas na pagtugtog ng Babat Orchestra sa ibang mga lugar kung kaya’t malimit na mag-isang naiiwan si Nanay Vering sa pag-aasikaso ng kanilang mga anak. Bukod sa talentong pag-awit at pagtugtog ng gitara ay may hilig din sa pagpipinta itong si TatayDoroy, at kapag walang tugtog ang kanilang grupo ay tumatanggap naman siya ng paggawa ng mga streamers at karatula. Maraming dinanas na pagsubok sa buhay si nanay Vering at si Tatay Doroy lalo’t higit sa panggigipit ng mga sundalong Hapones noong panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

Sa pagitan ng mga taong 1950’s at 1970’s ay napapasok si Tatay Doroy sa pulitika at siyaý makailang beses na naging kagawad ng Sangguniang Bayan at noon namang taong 1992 ay si Nanay Vering naman ang naging kagawad ng Barangay 4 sa nalolooban ng dalawang termino.

Naging aktibo rin siya sa samahang Girl Scouts of the Philippines (GSP) at humawak ng tungkulin sa samahang ito.

Noong nagsimula ang samahang Senior Citizens ay isa rin si Nanay Vering sa mga pangunahing gumaganap. Mahilig siyang dumalo sa mga costume party at laging kasali sa mga paligsahan.

Noong sumakabilang buhay si Tatay Doroy ay hindi pinanghinaan ng loob si Nanay Vering, ang kanyang mga anak ang nagpalakas ng kanyang loob upang magkaroon siya ng positibong pananaw sa buhay.

Kahanga-hanga ang naging buhay ni Nanay Vering, pinanindigan niya at ng kanyang asawa ang pagkakaroon ng maraming anak at ang determinasyon na palakihin sila at bigyan ng magandang kinabukasan.

Katulad ni Nanay Vering, tayo man ay dapat na magkaroon ng positibong pananaw sa buhay upang malagpasan natin ang mga nakaambang pagsubok sa ating pamilya, at sa dulo ay naroon ang naghihintay na tagumpay.

Dumating si Nanay Vering sa edad na 100 taon ng may katagumpayan sa kanyang buhay. Si Nanay SEVERINA RACELIS NANO CADA sa kasalukuyan ang pinakamatandang Lucbanin na nabubuhay.

Ninanais ng kanyang anak na si Rez Cada na Pasikatin Natin ang kanyang Nanay Vering upang maging inspirasyon sa lahat ng kababaihan na sa gitna ng kanilang pinagdaanan ay nakakitaan ng katapangan at paninindigan na buhayin ang kanyang mga anak sa sariling sikap ng ito ay mabiyuda.

Noong nakaraan linggo lamang ay pinagdiriwang natin ang Mother’s Day. At dahil dito ay nais kong ihabol ang artikulo na ito sa pagpupugay sa kadakilaan ng mga Ina sa buong mundo.

Si Rez Cada ay isa sa mga anak ni Aling Vering na naging matagumpay din sa larangan ng Sining at Kultura.

Muli ang aming pagbati ng Happy Mother’s day!! Na magmumula sa aking Puso.