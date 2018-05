Nanay Soling pararangalan ng Girl Scouts

Ipinahayag kahapon ng Girl Scouts of the Philippines (GSP) na kanilang bibigyan ng parangal si Soledad ‘Nanay Soling’ Duterte dahil ito lang ang nag-iisang mi­yembro nila na nagkaroon ng anak na presidente sa katauhan ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte.

Sa isang press confe­rence na ginanap sa Summit Ridge Hotel sa Tagaytay City, sinabi ni GSP national president Susan Locsin na si Nanay Soling ay naging regional chairman ng GSP sa Davao.

“We want to pay tri­bute to his (Duterte’s) mother because amongst us Girl Scouts of the Phi­lippines, she is the only a member who was able to produce a child who is a president,” ani Locsin.

Inaayos pa anya ng GSP na makaharap nila ang Pangulo para sa gagawing tribute kay Nanay Soling at para na rin maiparating dito ang ilan sa mga isyung may kinalaman sa Boy Scouts of the Philippines na nagre-recruit ng mga babae.

“We are waiting for the time. They’re just gi­ving us the right time to sit down with him and talk about some of our concerns,” ani Locsin.