Nanay ni Senador Joel pumanaw na

SUMAKABILANG-buhay na nitong Martes si Adoracion Villanueva, asawa ni CIBAC party-list Representative Bro. Eddie Villanueva at ina ni Senador Joel Villa­nueva sa edad na 73.

Nag-post ang senador ng isang photo sa kanyang Instagram na magkahawak ang kamay nila ng kanyang ina at may caption na: “Paalam sa pinakamamahal ko sa lahat ng mahal.”

Ibinahagi rin nito ang quote sa Bible na nagsasabing: “The Lord gave, and the Lord hath taken away; blessed be the name of the Lord.”

Ilang senador naman ang nagpahayag ng pakikiramay at dasal sa ina ng kapwa nila mambabatas.

“Our deepest condolences and prayers to the family of @senatorjoelv and Gladys; @Bro_Eddie, Mayor Joni, Cong Sherwin, ex-Mayor JonJon, and the JIL family for the loss of Sister Tita Dory,” pahayag ni Senador Sonny Angara sa kanyang Twitter.

“Our prayers are with you and your family, Senator Joel and Bro­ther Eddie. May peace and comfort find you in this difficult time,” sabi naman ni Senadora Grace Poe.

Nagpahayag din ng ‘deepest condolonces’ si Senador Koko Pimentel.

Si dating Senador JV Ejercito ay nag-post din sa Twitter ng: “My deepes­t sympathies to the family of my Seatmate @senatorjoelv, Bro. Eddie, Mayor Joni, Cong. Sherwin, and former Mayor Jonjon on the passing of Sister Dori.”

Ayon sa Jesus is Lord (JIL), si Adoracion, na mas kilala sa tawag na Sister Dory, ay namatay alas-5:30 nang umaga dahil sa “fatal arrhythmia secondary to septic shock”.

“Ate Dory is now restin­g in the arms of her Maker and Savior,” sabi ng naturang religious organization sa kanilang Twitter post.

Ayon sa tanggapan ni Villanueva, magsisi­mula ang burol ng kanyang ina kahapon, Marso 11, sa New Prayer Graden, 101 Bunlo, Bocaue, Bulacan. (Dindo Matining)