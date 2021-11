Nanay ni McCoy duda sa pagmamahal ni Elisse

Ang pag-approve ng mommy ni McCoy de Leon sa ina ng kanyang anak na si Elisse Joson ang ikinatutuwa, lalo na ng mga McLisse fan.

Kinikilig ang karamihan dahil daw approved na approved sa Mommy ni McCoy si Elisse. Na sa isang banda, bakit naman nga ba hindi, hayan nga at may beautiful baby Felize na ang dalawa.

Ang parang napaisip pa nga kami, may duda pa ba ang isa’t isa? Ang mommy ni McCoy na si Sheila de Leon at si Elisse?

Sa YouTube vlog ni Elisse kunsaan, si McCoy rin ang tumatayong cameraman at ang ina nga ni McCoy ang guest ni Elisse at nang hingan sila sa bandang huli kung ano ang gusto nilang itanong sa isa’t isa, ang binatong tanong ng Mommy ni McCoy kay Elisse ay kung “mahal mo ang anak ko?”

Sayang at ‘di ito nasagot ni Elisse dahil nawala rito ang focus. Ang tagal nag-isip ng ibabatong tanong ni Elisse at ang naisip nito, “Approved na po ba kami ni McCoy? Na mabilis ngang sinagot ng ina ni McCoy na, “approved na!”

Napaisip lang tuloy kami kung sa part ng nanay ni McCoy base sa tanong niya, may duda ba siya sa pagmamahal ni Elise sa anak? Sa part naman ni Elisse, parang ‘di pa ba siya sure kung aprubado na ang relasyon nila sa pamilya ng boyfriend?

Anyway, kung babasahin ang mga comments, naghatid pa rin ng kilig at good vibes, lalo na sa mga fans nila ang naging question and answer ng dalawang importante sa buhay ni McCoy.

Angelica pantasya si Janine

Alam mo kapag ang isang artista ay hindi maraming etchos o sasagot kung ano talaga ang nasa saloobin niya.

Isa sa mga artistang ganito ang karakter ay si Angelica Panganiban. Kaya naman madalas din, misinterpreted siya ng iba.

Kahit sa ginawa niyang pagsagot sa mga follower niya sa kanyang Instagram Stories kunsaan, nag-post siya na, “Basahin ko tanong nyo. Subukan kong sumagot” may ilan na sinagot siya sa pamamagitan ng picture.

Ilan sa mga nagmarka sa aming tanong at sagot niya, una, ‘yung tanong na sinong presidentiable candidate ang bet mo? Please wag BBM or DDS…”

Sinagot ito ni Angelica sa pamamagitan ng picture kunsaan, naka-yoga pose siya at naka-kulay pink na pang-yoga outfit. Obviously, si VP Leni Robredo ang iboboto niya na pink ang campaign color.

Tinanong din si Angelica kung sino pa ang gusto niyang maka-work sa Kapamilya at ang picture ni Janine Gutierrez ang ipinost niyang sagot.

At the same time, isang “Yes” ang sagot niya sa tanong kung Kapamilya pa rin ba siya.

Nang tanungin naman kung gaano siya kasaya ngayon, ang picture nila ng boyfriend na si Gregg Homan ang pinost niya habang nakayakap ito sa kanya at nasa yate sila at nagtatawanan.

So maybe, Angelica is really living her life now.