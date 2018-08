Nanay ni Kathryn nagalit kay Direk Cathy

Nakakaloka ang chika na inaway raw ng nanay ni Kathryn Bernardo si Direk Cathy Garcia Molina dahil sa kung ano-ano ang pinagagawa at pinasuot sa sa anak niya, at pinapasuot dito.

Masuwerte ang nanay ni Kathryn at hindi siya pinatulan nito. Hindi naman siguro ikakasira ni Kathryn at akma lang sa kanya ang pinagagawa ng director. Minsan may mga ganyang magulang although naiintindihan din naman namin at pinangangalagaan lang nila ang anak nila.

Anyway, sa Aug. 29 na ang showing ng The Hows Of Us nina Daniel at Kathryn na sa Amsterdam kinunan ang ilang mahahalagang eksena ni Direk Cathy.

Natutuwa naman ang box office director at napaarte niya ng tama sina Daniel at Kathryn. Kaya hindi lumabas ang pagka-terror ng magaling­ na director.

***

Mikee humagulgol sa debut ni Kate

#FriendshipGoals talaga ang Onanay stars na sina Kate Valdez at Mikee Quintos!­ Sa katunayan nga, noong debut ni Kate last Tuesday (August 21), emosyonal na ibinahagi ni Mikee sa kanyang speech bilang isa sa 18 candles ni Kate kung papaano nabuo ang friendship nilang dalawa simula noong magkatrabaho sila sa 2016 GMA series na Encantadia.

Dagdag pa niya, kahit hindi siya expressive ay full support siya sa lahat ng mga gagawin ni Kate. Nag-impromptu duet pa nga ang dalawa. Ang sweet naman talaga!

Samantala, tutok na tutok naman ang mga Kapuso viewer sa mga karakter nina Mikee at Kate bilang sina Maila at Natalie sa number one family drama sa primetime na Onanay.

Unforgettable experience­ rin para sa Onanay lead star na si Jo Berry ang nakaraan niyang regional mall show sa Davao para sa 33rd Kadayawan Festival kung saan nakasama niya ang co-stars na sina Mikee Quintos, Kate Valdez, Rochelle Pangi­linan, Vaness del Moral at Enrico Cuenca.

Hindi raw niya inaasahan ang mainit na pagtanggap ng mga Davaoeños kaya naman taos-puso rin ang pasasalamat niya sa mga ito. Jampacked ang naturang­ mall show nila na ginanap sa Gaisano Grand Mall Toril sa Davao, ha!

***

Klea ‘beauty queen’ material

Tag-ulan na pero hindi mapipigilan­ ang Kapuso morena beauty na si Klea Pineda na i-flaunt ang kanyang slender figure. Maraming netizen at kapwa celebrities ang pumuri sa nakakabigha­ning Instagram photo ni Klea at sinabing pang-beauty queen talaga ang ganda ng Kapuso star.

May chance kayang sumali talaga siya sa beauty contests? Pero bago ang lahat, dapat munang abangan si Klea dahil malapit na ulit siyang mapanood sa telebisyon via the upcoming heavy drama na Ika-5 Utos.