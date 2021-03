Nanay ng anak ni Vhong positibo sa COVID-19

Tinamaan ng COVID-19 ang ex-girlfriend ni Vhong Navarro, at ina rin ng kanyang anak, Bianca Lapus.

Nasa Medical City ngayon si Bianca, at ayon sa kanyang social media post, ‘fighting’ siya sa kanyang kundisyon.

Ayon sa caption ni Bianca, may pneumonia siya sa parehong bahagi ng kanyang baga.

“Sobrang hirap. Ang sakit…dami tests, gamot…nakakapraning, the agony of waiting to recover and hug my children,” sabi ni Bianca.

Humingi ng mas maraming dasal sa kanyang mga follower, kaibigan si Bianca.

Asong gala sa Subic pinagamot, inampon ni Shawie

Gaya ni Heart Evangelista, ang taba ng puso ni Sharon Cuneta sa pagtulong hindi lang sa mga tao, kundi maging sa mga hayop, lalo na sa mga aso.

Kukupkupin at iuuwi sa condo ng Megastar ang isang lagalag at abandoned stray dogs na nakilala niya nang mag-shooting siya sa Subic para sa pelikulang ‘Revirginized’ kamakailan.

Ito nga ‘yung aspin (Asong Pinoy) na pinoste ni Sharon na lumapit sa kanya at naglambing sa pantalon niya. Hindi makalimutan ni Sharon ang aso kaya pinahanap niya ito at ipinagamot.

Hinihintay na lang ng megastar na makumpleto ang pagpapagamot sa aso at dadalhin na ito sa kanyang condo. Walang pakialam si Sharon kung 8-years old na ang dog.

Marami ang na-touched sa post ni Sharon.

Twitter ni Assunta na-hack, Alessandra super tawa

Sa halip na mag-alala at mabuwisit, natawa pa si Alessandra de Rossi sa pagkaka-hack ng Twitter account ng ate niyang si Assunta de Rossi.

“Good morning!!! Na-hack yung kapatid ko hahaha! Pinalitan password, email and all!! Uso pa pala to? Does anyone knows anyone na may alam sa mga ganito? Or move on na tayo?” tweet ni Alex.

Ayaw na ni Alex na pag-aksayahan pa ni Assunta na ibalik ang kanyang account.

“Okey lang. Basta wag gagamitin sa masama. Wow!

“Pinasali ko na siya sa support group on how to move on from a hacked account. She’s doing well!” pang-asar na sabi pa ni Alex.

Kung ang iba ay galit na galit sa pagkaka-hacked ng kanilang account tawa naman ng tawa si Alex para sa kanyang sister. Ayaw rin kasing ma-stress ni Alex si Assunta lalo at may inaalagaan itong baby.

‘Stop Asian Hate’ – Lea Salonga

Kabilang si Lea Salonga sa mga sumisigaw ng hustisya sa mga namatay sa pamamaril, sa Atlanta Georgia at nanawagan ng #StopAsianHate.

Itinuturing ni Lea na weird ang linggong ito dahil matapos kilalanin ang mga Asian artist sa Grammy Awards, biglang lumabas ang balitang anim na Asians ang namatay sa pamamaril na naganap sa Atlanta.

“This is a weird week. On Monday morning there was Asian musical excellence personified in @BTS_twt, @HERMusicx, @BrunoMars, and @AndersonPaal among others. And today, there is news on yet another white supremacist gunman that killed 8 people, 6 whom were Asian.”

“Stop with the dehumanization. Stop with the violence. Stop with the hate. We are human beings. Enough! #StopAAPIHATE #StopAsianHate!” sabi ni Lea.

Kyline nilampaso mga Kapuso young star

Umabante na nang husto si Kyline Alcantara sa mga kasabayan niyang Kapuso star.

Sa dinami-raming young star sa GMA, siya ang napili ng online shopping app na makipag-tsikahan sa mga fan.

May meet & greet din si Kyline sa March 26, 9:30 pm.

Kinabog talaga ni Kyline ang iba dahil sa oportunidad at tiwala sa kanyang popularidad.