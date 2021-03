Nanay na, teacher pa!

Mga tips para kay nanay (at tatay) na kasamang gumawa ng module ni ate at kuya.

Maraming mga nanay (at tatay na rin) ang napasabak sa hamon ng pagiging teacher sa ating mga anak.

Sa totoo lang, minsan ginagawang nakakaaliw na meme sa social media pero, hindi biro ang maging nanay/tatay na, teacher pa, at nagtatrabaho pa sa labas ng bahay para magtaguyod ng pamilya sa gitna ng pandemya.

Kaya naman ang tanong ng marami, paano ba masisiguradong may natututunan ang mga anak natin? Ano ang pwedeng gawin para matulungan silang intindihin ang mga lessons at masagutan nila ang modules?

1. Iwasang magalit agad. Minsan dahil sa stress at patong-patong na gawain, hindi nating maiwasan na maging emosyonal. Pero kailangan nating sanayin ang ating mga sarili na habaan pa ang ating pisi at magbaon ng maraming pasensya.

2. Hayaan silang sagutan ang module. Huwag itong gawin para sa kanila. Kapag nakikita nating nahihirapan na ang ating mga anak, madalas ay inaako na natin ang paggawa ng assignment at pagsasagot ng modules. Pero, in the long run, wala silang natututunan sa leksyon dahil tayo na ang gumagawa nito para sa kanila. Tayo ay dapat na maging gabay lamang.

3. Gumawa ng schedule na susundin nila sa araw-araw. Mula oras ng paggising, pagligo, pagkain ng almusal, tanghalian, meryenda at hapunan, hanggang sa mga subjects na dapat gawin at aralin, ay kailangang may nakalaan na oras. Sanayin sila na hangga’t maaari ay sumunod sa tamang schedule para maiwasan ding magpatong-patong o maghalo-halo ang mga ginagawang module.

4. Bigyan sila ng ‘break’ para makapagpahinga. Mahalaga na may kahit 10 minutong break ang mga bata sa pagitan ng modules na kailangan nilang sagutan. Ito ay upang marefresh ang kanilang isip. Siguraduhin ding nakakatulog sila ng sapat sa gabi.

5. Iparamdam sa kanila na lagi kang handang tumulong. Kailangan nating sabihin sa ating mga anak na kung hindi nila naiintindihan ang lesson ay huwag silang mahihiyang magtanong sa atin o sa kaniyang teacher. Dahil kung hindi nila nauunawan ang lesson, hindi rin nila masasagutan ang kanilang module.

Hindi madali ang pag-aadjust sa mga pagbabagong dulot ng distance education. Kung nahihirapan tayo, nahihirapan din ang ating mga anak, at ang kanilang mga guro. Sa lahat ng ito, pinakamahalaga ang pag-aalaga natin sa ating mga sarili. Magpahinga tayo kung kailangan dahil sa atin huhugot ng lakas ang ating mga chikiting. Tuloy lang mga nanay at tatay, you’re doing an excellent job!