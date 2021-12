Nananakit dahil malamig

Tunay nang lumalamig ang simoy ng hangin. Maramingnagaantay nito para mapreskuhan ang kanilang mga katawan. Ngunit madami din naman ang kinakatakutan ang panahon na ito. Hindi dahil sa dadagsa ang mga inaanak para sa aginaldonghinahanap, kundi dahil sa siguradong mananakit ang kanilangkatawan at kasukasuan.

Ibinibintang lahat ng ito dahil samalamig na panahon. Paano na lang kung naoperahan at may bakal na inilagay.

Manlalamig din ito at siguradong mananakitang mga ito.

Ang katotohanan ay hindi naman talagang ang lamig angdahilan kung mananakit ang katawan. Paano na lang sa mgabansang mas malamig at may snow pa. Eh di sana lahat ng mgananinirahan doon ay nananakit na, ngunit hindi naman ganoon. Malaking kinalaman ang ating muscles dito. Dalawa ang trabahong mga ito.

Ang pinaka pangunahing trabaho ng ating mgamuscles ay ang pagalawin tayo. Kaya tayo ay nakakakilos ng mabuti, nakakatakbo, nakakatalon, at nakakalundag. Nakakabitito sa ating mga buto na syang framework ng katawan. Ang pangalawang trabaho, na hindi masyadong pinapansin, ay angpinapanatili nito ang ating core body temperature o init ng atingkatawan.

Pag mainit ang panahon, mas relax ang ating muscles. Pag malamig, mas kikipkip ang mga ito para hindi tayo lamigin. Kung may problema dito, tulad ng pagod at pamamaga, mas lalong lumalala pa ang kundisyon at pananakit. Dahil dito, ang mga naoperahan at may bakal sa katawan ay hindi din bastabasta makakaramdam ng pananakit. Malaki ang kinalaman sasetting at tibay ng mga muscles.

May mga pwedeng gawin para hindi manakit ang katawan dahilsa lamig. Ang una ay ehersisyo. Hindi dahil malamig ngunitbago pa lumamig ang panahon. Ito ay para maisaayos ang estadong muscles. Ito ang kakailanganin bago pa lumamig. At sapanahon na lumamig na nga, panatiliin na mainit ang katawan.

Mag pajama ng maayos sa pantulog, gumamit ng medyas para di ginawin ang mga paa. Gumamit ng kumot na makapal o comforter para sa karagdagang proteksyon sa lamig. Kung kinakailangan, pwedeng mag warm compress, lalo na bagomatulog at pagkagising. Syempre, mas maganda kung may kayakap na mahal sa buhay pagkatulog para sa bodily warmth.

Sa susunod na may pananakit ng katawan o kasukasuan, tingnanmuna at baka giniginaw lang. Painitin ang katawan at siguruhingmaayos ang mga muscles at hidi ito pagod.

Hanggang sa susunod! Keep healthy! Stay safe!Merry Christmas! Get Vaccinated!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan)