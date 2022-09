‘Nanaig ang pag-ibig’ Heart, Chiz inayos ang gusot

Sa gitna ng mga naglalabasang isyu, haka-haka, ispekulasyon ngayon tungkol sa mag-asawang Heart Evangelista at Senator Chiz Escudero—nandiyang kesyo nakabuntis si Senator Chiz ng secretary niya, na kesyo may iba na raw si Heart, na hiwalay na sila — para sa amin, sobrang good news ang nakarating sa aming balita.

Ayon sa aming source, totoo naman daw na bilang mag-asawa, nagkaroon naman talaga ng ilang ‘di-pagkakaunawaan ang dalawa.

Pero ang maganda, nagawa rin nilang mag-usap at maiayos ang kung ano man siguro na hindi nila pagkakasundo.

At sabi rin ng source namin, na-realized nilang talaga na mahal nila ang isa’t isa. Kaya sa mga ‘Marites,’ abangan na lang siguro ang magiging statement nina Senator Chiz at Heart.

Rabiya hindi na demanding kay Jeric

Ang Kapuso sweethearts naman na sina Rabiya Mateo at Jeric Gonzales na palaging naiintriga na away-bati, on and off ay totoong nagkabalikan nga after ng huling balita na break na talaga.

So again, hindi for good ‘yung break-up kunsaan, may mga naging posting si Rabiya na madaling isipin na wala na talaga.

Ang maganda lang daw ngayon at napapansin din ng mga nakakasama nila, tila nakatulong ang huling break-up or cool-off o kung ano man ang tawag nina Rabiya at Jeric dahil parang nag-mature raw ang dalawa in-terms of their relationship.

Mas less na rin daw ang mga expectations and demands, lalo na sa part ni Rabiya. Sabi pa ng source namin, “Kumpara rin sa mga past on & off nila, record breaking na ngayon na okay sila, healthy relationship at naga-adjust na talaga sila sa isa’t isa.”

Dapat naman talaga gano’n. Lalo na at pareho silang may mga mga individual career na dapat pang i-push.

Shane, Althea napagkamalang magdyowa

Aware kaya ang mga Kapuso star na sina Shayne Sava at Althea Ablan na may mga showbiz insider ang nabigyan ng malisya ang ipinost nilang pareho na holding-hands nila at same bracelet?

Nag-post si Shayne sa kanyang Instagram account at si Althea rin sa kanyang Instagram stories naman.

Para raw kasing sa magdyowa ang dating ng post na holding hands nila at may pa-couple bracelet. Na pwede rin namang friendship bond o friendship bracelet, ‘di ba?

Bakit nga ba nabigyan ng malisya ng iba? Siguro, walang ideya ang mga ito na may gagawin o baka ginagawa ng teleserye na magkasama ang dalawa.

At ang caption nito na “Arabella” ang title ng serye o pangalan ng mga character nila, huh!