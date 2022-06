Nanagasang RAV4 driver sumuko na!

Pagkalipas ng 10 araw na pananahimik, lumutang na kahapon sa Camp Crame sa Quezon City ang driver ng sport utility vehicle (SUV) at humingi ng paumanhin sa guwardiya na kanyang na-hit and run habang nagmamando ito ng trapiko sa Mandaluyong City noong Hunyo 5.

Kasunod ito ng ibinigay na ultimatum ni Philippine National Police Chief Officer-in-charge Lt. Gen. Vicente Danao Jr. na baka maging Santo Vicente si Antonio Sanvicente, ang driver ng puting Toyota RAV4 pag hindi pa rin ito lumutang para panagutan ang kanyang kasalanan.

Sinamahan siya ng kanyang abogado at mga magulang para humarap sa media at isuko ang SUV na may plate number na NCO 3781

“My apologies sa nangyari, my apologies to Mr. (Christian Joseph) Floralde at sa kanyang pamilya,” ani Sanvicente sa pagharap sa mga media sa press conference sa Camp Crame.

Nang tanungin kung bakit niya ito nagawa, sinabi ni Sanvicente na hindi na niya ito maalala.

“Hindi ko na po talaga maalala kasi blur na since nung nangyari. Hindi ko na maalala… Gaya nang sinabi ko, magulo isip ko noon. Nga­yon ang hirap mag-isip. Hindi ko masagot ngayon, baka mali pa ang masabi ko sa inyo. Sorry,” dagdag nito

Itinanggi naman ni Sanvicente na isa siyang drug addict.

Ayon sa abogado niya na si Atty. Danny Macalino, nag-panic ang kanyang kliyente matapos makabundol.

“Hindi niya gustong mangyari ‘yung aksidente. Nagkataon lang natakot siya, nag-panic siya. Kami naman ang sinabi ko sa pamilya we do not condone the incident as reported on the viral media. Kailangan magpakita si Anton ng personal para mahayag niya ang totoong nangyari at saka mag-extend na apology sa publiko. Ito si Anton pumunta nga dito. Sabi ko sa parents niya, kaila­ngan magpakita siya at saka ‘yung ginamit na dina-drive niyang SUV,” paliwanag ni Macalino.

Itinanggi rin niya ang kumalat na nakikipag-areglo sila sa kampo ni Floralde.

“Wala kaming inoffer sa kanya. Nung sinabi niyang no comment, we did not press the issue na titingnan namin ang brother niya. Bumalik na kami sa pulisya. ‘Yan ang masasabi natin pero ngayon ko lang nakita si Anton dito. Sinabi ko sa parents niya kailangan i-produce ninyo si Anton” diin nito.

Nangako naman ang pamilya Sanvicente na aakuin nila ang lahat ng gastos sa ospital at haharap ito sa korte.

Umuwi na rin ang pamilya Sanvicente matapos humarap sa media. (Kiko Cueto)