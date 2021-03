Namudmod ng datung sa mahihirap: Ivana Alawi pinaiyak ng kutsinta vendor

Pinahanga, pero pinaiyak na naman ni Ivana Alawi ang kanyang mga supporter, subscriber sa YouTube, dahil sa bago niyang content.

Kung noon ay ang mga delivery driver ang pinaiyak niya dahil sa tulong na ginawa niya, ngayon naman ay mga random na tao sa kalsad lang ang biniyayaan, sinurpresa niya.

Sa bagong content ni Ivana, nagpanggap siyang babaeng grasa. Todo ayos siya na nagsuot ng wig, nagsuot ng damit na puti na marumi, naglagay ng itim na make up o uling (?) nakasuot na face mask, at naglakad-lakad sa kalsada na may hawak na karton na nakasulat ang mga salitang ‘Tulong lang po, pamasahe para makauwi na ako sa Baguio.’

‘Pranking Strangers on the Street: Umiyak ako, ‘di ko kinaya!’ ang ginamit niyang title sa vlog na `yon. Pero, mas bagay na ‘Helping Strangers on the Street’ sana.

First time nga raw ni Ivana na gawin `yon sa buong buhay niya, na gumala-gala, mag-disguise.

Ang makahanap ng mababait na tao ang layunin ni Ivana.

“Bakit ko ginagawa ang video na ito, kasi araw-araw pag lumalabas ako, may mga tao na kumakatok sa bintana, humihingi ng tulong. At gusto kong maranasan ang hirap nila kahit for a few hours lang,” sabi ni Ivana.

Pero, ang bongga ni Ivana, dahil kung sino ang magbibigay ng tulong sa kanya ay ita-timex 1,000 niya, ha!

“Kung may magbigay ng P1, gagawin kong P1,000. Pag may nagbigay ng P10.00, gagawin kong P10,000. Pag may nagbigay ng P20.00, gagawin kong P20,000. Pag may nagbigay ng P1,000, gagawin kong P1M.

“Naniniwala ako sa what goes around, comes around,” sabi ni Ivana.

Anyway, marami ngang natulungan si Ivana sa vlog niyang ito. May nabigyan siya ng P2,000, P5,000, ilang tig-P10,000, at may P20,000.

Halos lahat sa kanila ay mga mahihirap na nagsisikap din talaga. Mga nagtitinda ng kung ano-ano.

Pero sa kanilang lahat, ang tindero ng kutsinta at puto ang pinakatumatak sa puso ni Ivana. Iniyakan niya ito, dahil nakaramdam siya na parang nagkaroon siya ng ama.

Di ba nga, matagal na ring walang ‘tatay’ si Ivana. Kaya marahil nagkaroon ng matinding epekto sa puso niya ang tindero ng puto at kutsinta.

Bukod sa madamdaming kuwentuhan nila, binigyan si Ivana ng tindero ng P20.00, puto at kutsinta, at ginusto pa siyang bilhan nito ng mineral water para mainom ni Ivana.

“Puwede po ba tatay na lang tawag ko sa inyo,” sabi ni Ivana, na humahagulgol na.

“Sobrang bait niya. Pinaiyak niya ako,” sabi ni Ivana.

Hindi makapaniwala ang matandang lalake na mabibiyaan siya ni Ivana ng P20,000.

“Hindi ko akalain na ganito. Biyaya ng langit ito. Salamat po,” sabi ng matandang lalake.

“Tatay, ang bait niyo…” humahagulgol na sabi ni Ivana.

At hanggang sa maghiwalay sila ng tindero, iyak pa siya nang iyak. Hindi siya makapaniwala na may taong mahirap na magbibigay ng pera sa kanya, magbibigay ng kutsinta, ibibili siya ng tubig at soft drinks.

“Salud ako sa kanya. Tatay ko na siya ngayon,” umiiyak na saad pa rin ni Ivana.

Ipambibili raw ng bisikleta ng matandang lalake ang binigay na pera sa kanya ni Ivana. At hanggang sa huli, kung hindi sinabi sa kanya na si Ivana ang nakaharap niya, hindi niya malalaman. Gulat na gulat siya noong sabihin ng staff sa kanya na si Ivana ang babaeng nakaharap niya.

“Ha? Ay si Maam Ivana pala `yon. Hindi ko siya nakilala,” sabi pa ng matandang lalake.

Pero, ang hindi alam ng matandang lalake, may karugtong pa ang biyaya sa kanya ni Ivana. Ipahahanap nga raw siya ni Ivana para bigyan pa ng mas malaking tulong.

“Ang bait niya, sana dumami pa ang mga katulad niya. Maraming salamat sa kanya dahil nakita ko na may pag-asa pa rin tayo, lalo na kapag may mga katulad ni Tatay, na hindi nga mayaman, tumutulong pa rin.

“Ipapahanap ko siya at mas tutulungan ko pa siya,” sabi na lang ni Ivana.

Anyway, umabot na sa 5.5M ang nakapanood ng content na `yon ni Ivana.