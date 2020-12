Namudmod mga regalo: Marcelito nag-ala-Santa Claus sa mga bata

Dedma lang, at hindi feeling sikat si Marcelito Pomoy. Hindi yata siya aware na ang pangalan niya, o ang pagkanta niya sa America’s Got Talent ng ‘The Prayer’ duet nina Celine Dion at Andrea Bocelli ang pumatok sa Google at Yahoo para sa taong 2020.

At ang nakakatuwa kay Marcelito, mas itinuon niya ang isip at puso sa pagtulong sa mga kababayan niya.

“Matagal ko na naisip ito, pero ngayon ko lang nagawa. Dahil sa pandemya, marami ang naapektuhan. Kaya ngayong araw na ito (Pasko), mamimigay ako ng mga laruan sa mga bata.

“Hindi lang ako puwede magpunta doon kasi dahil sa safety protocols. At siyempre, para na rin sa kaligtasan na rin ng mga bata,” sabi ni Pomoy.

Anyway, kinomisyon nga ni Pomoy ang kaibigan niya at pinagsuot ng costume ni Santa Claus.

“Gusto ko talagang pumunta sa lugar na `yon, na ako mismo ang magbigay ng mga regalo sa mga bata, na makita ko ang mga ngiti nila. At ako talaga ang magsusuot ng Santa Claus costume, pero hindi po talaga puwede. So, sorry po,” sabi ni Pomoy.

“Ano man nataggap mo sa buhay mo share your blessing,” sabi pa ni Pomoy.

Well, hindi man isinuot ni Marcelito ang costume ni Santa Clause, masasabing siya pa rin si Santa Claus noong mga oras na `yon dahil sa effort niya na magbigay ng pagmamahal sa mga bata.

At ang pagiging Santa Claus naman ay hindi lang nasusukat sa pagsusuot ng costume. (Dondon Sermino)