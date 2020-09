Namemeke ng quarantine pass lagot sa Bacolod

Binalaan ni Bacolod City Mayor Evelio Leonardia ang mga nangdodoktor ng quarantine pass sa pagpapatupad ng naturang sistema sa lugar nitong Linggo.

Pinag-utos sa pamamagitan ng Executive Order No. 58 ang paggamit ng quarantine pass at paglatag ng mga checkpoint para makontrol ang pagkalat ng COVID-19 sa Bacolod.

Ayon kay Leonardia, kaniya nang tinapik si PNP Bacolod City director P/Col. Henry Binas para imbestigahan ang mga pasaway na namemeke ng quarantine pass na hindi galing sa kanilang awtorisadong printer.

“Let this be a warning to those concerned including printing presses that such offense will be dealt with accordingly by our authorities,” saad ng alkalde.

Sa ilalim ng home quarantine pass system, hindi papayagan ang leisure trip sa Bacood, at hindi rin papahintulutan ang paglabas ng mga tao tuwing Linggo. (Prince Golez)