Nameke ng pirma ni BBM sa BI appointment tukoy na

May natukoy na ang Philippine National Police (PNP) na mga personalidad sa iniimbestigahang pamemeke ng presidential seal at lagda ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa appointment ng Commissioner ng Bureau of Immigration.

Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni PNP Chief Pol. General Rodolfo Santos Azurin Jr. na nakilala na ng PNP-Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) ang mga nag-post sa pekeng appointment paper.

Ang hiling lamang aniya ng PNP ay makipagtulungan ang mga “persons of interest” para mabilis na matukoy kung sino ang mga nasa likod ng pekeng appointment paper.

“There are breakthroughs already, we are able to identify ‘yong mga nag-post po doon. Ang hiling lamang po natin ay ‘yong kooperasyon ng mga iniimbestigahan para sa ganon ay hindi na nila gagawin because can you just imagine mismong ‘yong opisina ng ating presidente ay nangyayari po ‘yon,” ani Azurin.

Si PNP-CIDG Brig. Gen. Ronald Lee aniya ang nangangasiwa sa imbestigasyon at aasahang sa mga susunod na araw ay ilalabas ang resulta. (Aileen Taliping)