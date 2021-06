Nameke ng edad, OFW pa-Saudi hinarang

Dalawang babaeng overseas Filipino worker (OFW) patungong Jeddah ang pinigilan ng mga tauhan ng Bureau of Immigration (BI) sa Clark International Airport (CIA) matapos dayain umano ang kanilang mga edad.

Sa ulat na ipinarating kay BI Commissioner Jaime Morente, ang dalawa ay naharang noong Huwebes, matapos paghinalaang pineke ang kanilang edad upang makapagtrabaho bilang household service workers (HSW) sa ibang bansa.

Ang dalawa, na hindi pinangalanan dahil sa batas laban sa trafficking, ay nagmula sa Cotabato at sinabi nilang sila ay nasa 26 at 27 taong gulang. Tinangka nilang lumipad papuntang Saudi Arabia sa pamamagitan ng Qatar Airways flight no. 931.

Sa ginawang interogasyon ng mga BI officer, ang dalawa ay nagbigay ng hindi pare-parehong mga pahayag tungkol sa kanilang mga personal na detalye.

“It was later confirmed that they have misrepresented their age, and they admitted that their documents were merely processed for them by their recruiter,” ani Morente.

Una nang iniulat na ang minimum na edad para sa deployment sa mga HSW ay 23-anyos. (Mina Navarro)