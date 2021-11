Nambatac, ROS puntirya titulo

BINUNYAG ni Rain or Shine stalwart Rey Benedict Nambatac na puntirya niya at ng Elasto Painters na masungkit ang kampeonato ng 46th Philippine Basketball Association 2021-22 Governors’ Cup na sisimulan sa Disyembre.

Ayon sa 27-year-old, 5-foot-11 guard, balak niya at ng RoS na lagpasan ang pinakita sa season-opening Philippine Cup semi-bubble sa Bacolor, Pampanga kung saan umabot lang sila sa quarterfinals.

“Well may mga lapses pa rin na kailangang i-correct especially sa second conference. Hopefully, maiayos ang mga naging lapse namin last conference. Siyempre lahat naman kami dito sa team, iisa lang ang gusto ang makapasok sa finals and then hopefully mag-champion,” punto ng basketbolista kay online Abante Sportalakan host Sarah Jireh Asido nitong Miyerkoles.

Kapipirma lang kamakailan ng three-year deal ni Nambatac sa Yu-Que franchise na may P420K maximum monthly salary. Pumoste ang combo guard ng average na 11.3 points, 4.1 rebounds, at 1.9 assists per game sa all-Pinoy conference noong Oktubre.

Umaasa rin ang player na malaki ang maitutulong ni Henry Walker sa season-ending reinforced conference. (Janiel Abby Toralba)