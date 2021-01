Nambaboy kina Sue, Maris kakasuhan ng Dos

Namemeligrong makulong ang mga taong gumagawa ng pekeng nude photo nina Sue Ramirez at Maris Racal, pati na rin ang mga netizen na nag-share, o nagpakalat ng mga `yon.

‘Yan nga ang nilalaman ng mensahe ng ABS-CBN 2. Heto nga ang kanilang statement:

“Nakarating sa amin ang mga malisyoso at edited na litrato ng aming mga Kapamilyang sina Sue Ramirez at Maris Racal na kumakalat online.

“Kinukundena ng ABS-CBN at Star Magic ang iligal na pagmamanipula ng mga litrato ng mga artista at kahit na sino dahil ito ay isang uri ng gender-based online sexual harassment sa ilalim ng RA 11313 o The Safe Spaces Act.

“Nakikiusap kami sa lahat na itigil na ang pagkakalat ng mga pekeng litratong ito sa social media. Ang kapakanan ng aming talents ang pinakamahalaga sa amin, kaya naman hindi kami magdadalawang isip na gumamit ng ligal na aksyon laban sa mga gumawa nito at sa kahit sinong magpo-post, mamamahagi, o kokopya ng mga litratong ito.

“Dapat ay tinatrato ang lahat nang may dignidad at respeto, kahit na sa social media.”

So, ‘wag na nga raw hintayin pa na isa-isahin nila, sa tulong ng NBI (National Bureau of Investigation) ang mga sangkot sa pambababoy kina kina Maris at Sue. (Dondon Sermino)