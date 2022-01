Namayan petmalu

DUMAAN sa butas ng karayom si Namayan bago nasilo ang panalo sa Philracom Rating Based Handicapping System nitong Sabado ng hapon sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Nakipagdikdikan sa unahan si Namayan kay Eye Opener at kinuha ng winning horse ang liderato sa kalagitnaan ng karera.

Pagsapit ng huling kurbada, bakbakan pa rin ang anak nina Top Biling at Open Slew na si Namayan at Eye Opener habang si Born In April ay nagbabadyang kumuha ng unahan.

Tangan ni Namayan ang isang kabayong bentahe kay Eye Opener sa rektahan habang si Born In April ay malakas naman ang dating.

Pero nanatili ang tikas ni Namayan at nanalo ito ng may isang kabayo ang agwat kay Born In April.

Sakay si jockey AR Villegas, nirehistro ni Namayan ang 1:25.6 minuto sa 1,400-meter race sapat upang hamigin ng horse owner ang added prize na P10,000 sa event na suportado ng Philippine Racing Commission sa pamumuno ni chairman Reli de Leon. (Elech Dawa)