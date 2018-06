Namatay na fan lumigaya sa ‘Gaga’ ni Nar

Umaapaw ang pasasalamat sa puso ni Nar Cabico nang padalhan siya ng Instagram message ng kapatid ng kanyang fan. Ayon sa message ng netizen, “My little brother with special needs died recently. One of the songs he had learned was Gaga. He sang it every single day. ‘Pag tinotopak siya, papa­tugtog lang ang Gaga sasaya na siya. Maraming salamat sa pagbibigay sig­la sa maikling buhay ng kapatid ko. Yun lang po.”

Ikinalungkot man ni Nar ang balitang ito, ibi­nigay niya ang malalim niyang pakikiramay sa kapatid ng kanyang fan. Malaking bagay para sa musikerong tulad niya ang magkaroon ng ganitong koneksyon sa kanyang mga fan.

Mas magiging makabuluhan ang release ng music video ng ‘Gaga’ dahil tiyak na ihahandog ito ni Nar sa kanyang fan.

Mga fan nina Kylie, Ruru binulabog ang GMA

Ayaw tumigil ng mga fan nina Kylie Padilla at Ruru Madrid sa pag-iingay at binubulabo­g ang GMA ma­nagement. Hi­ling nila, na isama si Ruru sa guest appearance ni ­Kylie sa ‘The Cure’.

Sa pagbabalik ni Kylie sa TV ay ang ‘The Cure’ ang una niyang projec­t, at naniniwala ang mga KyRu fan na magandang pag­­­babalik ito ni Kylie mula sa Encantadia kung saan bongga ang tambalan nila na ikinagulantang pa nga ng mga GabRu (Gabbi Garcia, Ruru) na nawala na ang tambalan.

Anyway, na-miss ni Kylie ang action, kaya naman masaya siya sa pagpasok niya sa ‘The Cure’. Hindi man niya isiniwalat ang buong pagkatao ng kanyang karakter, pero mukang astig at mapapasabak siyang muli sa mga matitinding fight scene.

Samantala, excited naman niyang ibinahagi na mas nadagdagan ang passion niya sa pag-arte dahil inspirasyon niya ang anak na si Alas. Maraming natutuhan sa buhay si Kylie mula nang ipa­­nganak si Alas, at ­ma­saya siya sa mga pagba­bagong nangyayari sa kanya.

Katrina palaging talunan kay Megan

Level up na si Isabelle, karakter ni Katrina Halili sa ‘The Stepdaughters’, sa mga kabaliwan nito sa buhay. Hindi pa rin siya tumitigil sa pagpapahirap kay Mayumi (Megan Young) na wala namang ibang ginawa kundi labanan ang mga pa­ninirang ginagawa niya.

Kung akala ng lahat ay may hangganan ang kakapalan ng mukha niya, nagkakamali sila dahil kahit si Francis (Mikael Daez) ay ginamit na nito para lang saktan ang kapatid!

Sinamantala ni Isabelle ang kalasingan ni Francis at inakit ito, na itinuloy niya hanggang maikama ito! Hindi pa siya nasiyahan dahil kumuha pa siya ng litratong magkatabi sila at ipinakita kay Mayumi.

Kahit apektado, hindi nagpatinag ang kanyang kapatid at bumuwelta ng lait sa kanya. Si Isabelle ang talunan dahil lahat ng taong nakapaligid sa kanila ay kay Mayumi kumampi. Magtanda ka na kasi, Isabelle!