Namasyal sa barko ng mga kaluluwa

Mga ka-Misteryo kayo ba ay nakakita na ng barko ng mga kaluluwa? Kung hindi pa heto ang karanasan ng Misteryo avid fan na itago natin sa pangalang Siri ng Makati.

‘‘Yan ang ating paksa ngayon: “Basta may Misteryo, Alamin natin ang Totoo!”

Nagulat na lamang si Siri nang makita niya ang isang barko hindi na niya pinansin ‘yong labas dahil niyaya siyang pumasok sa loob.

Misteryo: “Ano ang hitsura ng loob ng barko ng mga kaluluwa? Bakit mo nga pala nasabi na mga kaluluwa ang sakay non?”

Siri: “Parang open air na simbahan ang entrance ng barko tapos madaming tao pero weird lang kasi doon ko hinahanap ‘yong friend kong patay na kaya I presume mga kaluluwa ‘yong mga tao doon.”

Misteryo: “Ano ‘yong feeling mo during that time? Hindi ka naman ba natakot? May humabol ba sa’yo?”

Siri: “Wala naman ganong feeling masarap ‘yong feeling doon. Lalong walang humahabol kasi napaka-peaceful.”

Misteryo: “I see so nakita mo ba ‘yong friend mong namatay na hinahanap mo doon?”

Siri: “Oo ibang-iba ang hitsura niya doon kesa noong nabubuhay siya. Mahaba ang buhok niya, may balbas, mahaba ang manggas ng damit at pantalon na parang pang-yogi alam mo naman ‘yong ganong hitsura di ba?”

Misteryo: “I see para ba siyang hermit o ermitanyo? Ano pa ang napansin mo? Nagkausap ba kayo?”

Siri: “Hindi masyadong matagal para kasing limitado ‘yong time nila habang nasa harbor so kumustahan lang at sinabi niya ok naman siya sa lugar niya. Ang laki ng ipinagbago ng hitsura niya. Oo para nga siyang ermitanyo.”

Misteryo: “Ano pa napansin mo sa lugar? After ba ng kumustahan nagpaalam na siya sa’yo?”

Siri: “Yes nag-goodbye na siya then ‘yong mga tao sa paligid ganon din nagpapaalaman na sila. I think sinadya kaming dalhin doon to meet ‘yong deceased relatives.”

Misteryo: “Aba kakaiba ‘yang experience mo definitely nag-travel ka sa kabilang dimensyon o spirit world and maybe that ship ay ang sumusundo ng mga namamatay.”

Siri: “I think ganon nga.”

Kayo mga ka-Misteryo baka may true story kayo sa ibang dimensyon o afterlife ika nga. Mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Please visit www.reytsibayan.com at abante.com.ph.