Namanhikan ba? Arjo ‘humarap’ sa pamilya ni Maine

Tuwang-tuwa ang events place sa Bulacan dahil sa laki ng tiwalang ibinigay sa kanila ni Maine Mendoza, ha!

Nagdaos kasi ng maliit na birthday party si Maine para kay ‘Ted’ at ang Jia Events Place nga ang napili nilang venue. At sobrang happy nga ng owner nito dahil sa tiwala sa kanila ni Maine.

“Thank you Chef Ehdwin for giving us opportunity to be your balloons stylist…Thank you Ms. Maine Mendoza (our client),” mensahe ng Jia Events Place sa kanilang Facebook page.

Pero, mas tuwang-tuwa naman ang mga fan ni Maine, lalo na yung botong-boto kay Arjo Atayde, dahil nakita nga nila ang dalawa sa naturang party, at kasama pa ang buong pamilya ni Maine, ha!

Masasabi mo ngang umaasam na rin ang buong pamilya ni Maine na ‘ikasal’ ito kay Arjo. Nasa tamang edad na ang dawala, at kung papalarin si Arjo na maging kongresista sa susunod na taon, baka hudyat na `yon para ituloy na sa simbahan ang kanilang pagmamahalan.

Anyway, aliw nga ang mga fan nila dahil pareho ng suot sina Arjo at Maine, na siyang theme rin naman ng party.

At sa mga nagtatanong kung namanhikan na ba, siyempre hindi pa, dahil ibang party naman `yon, di ba?

Jackie Rice binida ‘nota’ ni Spiderman

Kaloka ang post ni Jackie Rice sa Instagram tungkol sa Halloween. Japan nga ang nakalagay sa venue niya, pero hindi lang ako sure kung throwback ba ito.

Anyway, agaw-atensiyon kasi ang photo, at ang caption ni Jackie.

“Bakad-spider! #hahahahaloween,” sabi ni Jackie na super wacky ang face sa photo na katabi ang lalake na naka-Spiderman costume, at yes, bakat na bakat nga ang ari.

Halata raw kasing walang brief si Spiderman dahil kitang-kita nga ang shape ng nota nito.

Kaloka!