Nalulong sa sugal

Anong ibig sabihin kapag sa panaginip ko ako raw ay malakas magsugal at kahit anong laro sa casino halos nalaro ko raw. Pero sa kasamaang-palad e natatalo ako parati. Hindi naman ako ganito sa totoong buhay, nagsusugal ako pero hindi sobra to the point na mauubos ko ang pera ko, kaya curios ako bakit kabaligtaran ito sa aking panaginip.

Jung

Ang panaginip na tungkol sa pagkaubos ng pera dahil sa sugal ay nagangahulugan na makakaya mo nang gawin sa mga susunod na panahon ang matagal mo nang pangako sa iyong sarili na magkakaroon ka na ng new lifestye at babaguhin kung ano man ang nagpapagal sa iyo para makamit ang tagumpay.

Totoong hindi lahat ng ating panaginip ay pareho ng nangyayari sa ating waking life, kaya dapat ay maging aware ka rin sa kung ano ang gustong ipahiwatig ng iyong panaignip.

Sa kabila ng positibong sign nito, nagiging babala rin ang iyong panaginip na kailangna mo ng iwasan ang mga mapanganib na sitwasyon kung saan alam mong may malaking tiyansa na matatalo ka at mauubos ang iyong pinaghirapan.

Hindi naman ito tumutukoy lamang sa pagsusugal dahil tumataya rin tayo sa iba pang aspekto ng ating buhay kaya ito ang dapat mong ikonsidera para malaman ang kabuohan ng kahulugan ng panaginip mo.

Kung isang card game ang sugal na nilalaro mo sa iyong panaginip, mas dapat kang mag-ingat dahil may kinalaman ito sa financial situation mo at ng iyong pamilya.

Nagpapahiwatig din ang ganitong panaginip na magkakaroon ka ng argumento sa isang kapamilya. Pero kung nanalo ka naman sa iyong panaginip, isa itong sign na makakatanggap ka ng good news.

Mayroon ding iba’t ibang kahulugan ang klase ng card na iyong nakuha sa pagsusugal. Kung ito ay ace of club, nirerepresenta nito ang kawalan mo ng tunay na kaibigan. Kung ace of hearts naman, may parating na pag-ibig. Sinasabi ng ace of diamonds na makakatanggap ka ng pera, habang ang ace of spades ay nangangahulugan na labis kang nagtatrabaho pero hindi naman nababayaran nang sapat.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com