Naloka kay Bimby: 3 ex-jowa ni Kris na ‘di pogi pinangalanan

“Nakakaloka!”

‘Yan ang reaksiyon ni Kris Aquino sa ibinulong sa kanya ng anak na si Bimby tungkol sa mga lalakeng naugnay o nakarelasyon niya noon, na sa tingin ng anak ay hindi kaguwapuhan.

Kalat nga ang video ngayon na kuha sa isang shoot ng endorsement ng mag-ina, tungkol sa hypothetical question ni Bimby na:

“What if you fall in love with someone not guwapo?”

“Actually, three times already,” sagot ni Kris.

Sabi ni Kris kay Bimby, sabihin kung sino ang tatlong not so guwapo na nakarelasyon niya. Pero, tumanggi si Bimby dahil naka-microphone siya.

Pero, naobliga nga si Bimby na ibulong sa ina kung sino ang tatlo na tinutukoy niya na ‘not so guwapo’.

“Kaloka! Hindi ko kaya ‘yung mga pinangalanan ni Bimb!” sabi ni Kris.

Well, mana nga talaga si Bimby kay Kris. At tanggap naman yan ni Kris.

Anyway, ang mga nabalitang nakarelasyon nga ni Kris ay sina Phillip Salvador (tatay ni Joshua), James Yap (tatay ni Bimby), Gabby Concepcion, Alvin Patrimonio, Joey Marquez, Robin Padilla at Herbert Bautista. (Dondon Sermino)