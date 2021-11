Nakipagtalakan sa mga fan: Kuya Kim wala raw utang na loob sa ‘Showtime’

Sikat na sikat ngayon si Kim Atienza sa mga supporter ng “It’s Showtime” dahil sa mga walang katapusang talak na natatanggap nito sa Twitter.

May kaugnayan sa naging comment ni Kim sa post ni Camille Prats sa kanyang Instagram ng larawan ng kapatid na si John Pratts sa “It’s Showtime”, at sa mensahe nitong nagpapasalamat sa programa kasabay ng appreciation post nito sa seryeng “Ang Probinsyano” na kinabibilangan nito as one of the actors.

Sa comment ni Kim sa post na, “nothing is an accident mars Camille. (With smiley emoji) Galing ni Lord no? Iniwas siya sa sakit ng ulo (isa pang smiley emoji).”

Tinukoy agad ng mga Kapamilya supporter na ang ‘It’s Showtime’ ang tinutukoy ni Kuya Kim, kaya naman binakbakan agad sya sa tweet ng mga ito.

@BigGameswish, “Lupet din ni Kim…pasimpleng parinig eh. Kaibigan mo si Bobet kaya ka ganyan! Dami mong hanash nasa kabila ka na nga eh! Tingin mo ano mararamdaman ng mga dati mong katrbaho?? Di ka bagay sa news..bagay ka sa showbiz! Piling mo poge kase.”

“I didn’t mean anything w (with) my comment. Being a friend of direk Bobet. I know how difficult is to direk a live show. Masakit talaga sa ulo. Multitasking w a skeleton crew etc. I love my showtime family and will never say anything bad about them. Be safe everyone,” sabi ni Kuya Kim.

Pinamukha naman kay Kim ng isang @HasReturnedHome na sumikat at yumaman ito dahil sa ABS CBN.

Resbak naman ni Kuya Kim, “Amen sa nagpasikat pero mayaman ang napangasawa ko way before ABS. Kuya Kim became known because of ABS yes.”

Marami pang talak ang natatanggap ni Kuya Kim, pero kalmado lang niyang sinasagot ang kanyang mga hater.

Camille maskulada na, peg si Hidilyn Diaz

Humabol sa pagiging maskulada nina Vina Morales, Alice Dixson si Camille Prats, na kitang-kita nga sa katawan ng “Mars Pa More” host ang paglaki ng mga muscle niya.

Namumutok sa muscle ang mga braso, binti ni Camille, sa video post niya sa Instagram.

Mapapanood din sa video na bumuhat ng metal plates si Camille na may bigat na 65 kilos. Sey nga niya, first time niyang bumuhat ng barbel at sinisigurado nyang masusundan uli ito.

Ang laki nang pinagbago ng pigura ni Camille mula sa pagiging chubby, hanggang sa pagiging borta.

Bet sigurong tapatan ni Camille si Hidilyn Diaz, ha!

Nagsimulang mag-work out si Camille noong nakaraang taon katuwang ang asawa nito.

Anak ni Ina makalaglag panty kaguwapuhan

Sayang at hindi paga-artista ang pinuntahan ng nag-iisang anak na lalake ni Ina Raymundo. Mas lalong gumuwapo ngayon si Jakob Poturnak lalo na at nagbibinata na ito.

Certified baseball player na sa Xavier University, sa Cincinnati Ohio, USA si Jakob.

My gad! Makalaglag-panty ang kakisigan ng anak nitong si Ina, sa suot nitong baseball uniform, sa ginawang pictorial ng baseball team nito kasama ang kanyang ama.

Pinoste ni Ina sa Instagram ang ilang photos ng anak, at binalita ang official nitong pagsali sa baseball team sa nasabing university.

“After many years of hard work and dedication to baseball, my son is now officially a Xavier Musketeer. To be playing D1 college baseball is one of the best achievements in your life, Jakob. We are so proud of you. But of course, this wouldn’t possible without 101 % support you get from your dad.

“I’ve witnessed the best teamwork between the two of you. That includes Coach Alex, thank you. Thank you lord for orchestrating all these blessings,” sabi ni Ina.

Kung nag-artista si Jakob, marami itong wawalising batang aktor ngayon, at siguradong maraming female star ang magka-crush sa kanya. Lips pa lang nito na pulang-pula nakakahimatay na. Idagdag pa ang height at macho physique nito, ay wala na, uwi na ang ibang mga teen actor.