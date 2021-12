Nakipagkarera sa demonyo

Mga ka-Misteryo, naranasan ninyo na bang hinabol ng demonyo sa panaginip? Ito ang karanasang ibinahagi ni Dencio ng Pangasinan.

‘Yan ang ating paksa ngayon: “Basta may Misteryo, Alamin ang Totoo!”

Pagod sa kanyang trabaho bilang waiter sa Pangasinan si Dencio kaya’t madali siyang nakatulog pagkakain ng hapunan.

Nang bigla siyang magising sa kalagitnaan ng gabi pero nagtataka siya bakit iba ang hitsura ng paligid, hindi siya pamilyar sa mga nakita niya.

Inusisang mabuti ng #Misteryo ang karanasan ni Dencio.

Misteryo: Sinabi mong hindi ka pamilyar sa lugar, at sinabi mong bigla kang nagising which means hindi ka nga nagising sa pisikal, tama?

Dencio: Exactly, nasa astral pala ako na akala ko panaginip lang kasi may interaction ako at nagkamalay ako.

Misteryo: Anong mga nakita mo? Nakatatakot ba? May humabol ba sa’yo?

Dencio: Tama ka meron nga. Noong umpisa akala ko isang tao lang na nakatayo sa kanto kaya lumapit ako para magtanong kung nasaan ako. Hindi ko agad namalayan na panaginip o astral ‘yon kasi akala ko totoong nandoon ako at nasa isang lugar lang ako.

Misteryo: Anong sumunod na nangyari? Nalapitan mo ba? Ano hitsura?

Dencio: Habang papalapit ako iba na ang pakiramdam ko. Para bang built-in na sa ating radar kapag nakaramdam tayo ng panganib ‘di ba? Narinig ko boses niya na nagsabing ‘may dumating dito”. Parang may kausap siya pero hindi ko nakikita.

Misteryo: Ok Ano na nangyari? Mukhang nakatatakot ba boses?

Dencio: Hindi sa boses kasi umangat na ang mukha niya nang malapitan ko siya sabay habol na sa akin. Alam mo ‘yong biglang hakbang patakbo sa direksyon ko.”

Misteryo: Tanong ko sayo, anong ginawa mo? Pero teka sabi mo may kausap, sino, saan nakita mo ba?

Dencio: ‘Yan diyan na ako natakot biglang sulpot ang dalawang itim na nilalang sa tabi niya at kitang-kita ko pulang apoy ang mga mata nila bigla akong buwelta sabay takbo ng mabilis. Nagdasal ako na tulungan ako ng mga anghel hanggang sa nakarating ako sa isang tulay sabay may nagsabi sa akin lumundag ako. Kaya ginawa ko at pagkahulog ko nagising na ako. Grabe hingal at pawis na pawis ako.

Maaaring ganito rin ang karanasan niyo pero advice ko sa lahat wag mag-panic pag ganito ang panaginip ninyo o nag-astral kayo, mag-relax, magdasal at focus sa dapat gawin. Para sa inyong mga kuwentong karanasan, mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.