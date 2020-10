Nakipaghabulan sa EDSA: Vina Morales biktima ng agaw cellphone

Nakipaghabulan sa snatcher si Vina Morales sa kalagitnaan ng EDSA. Kaloka, di ba?

Ano nga ba ang nangyari? Heto ang kuwento ni Vina.

“Ngayon ko lang po naranasan eto, may nag-snatch ng phone ko sa loob ng kotse ko habang gamit ko po. Naiwan ko pong bukas ang window habang nasa EDSA, tapat po ng Phoenix gasoline station.

“Reaction ko po ay hinabol ko. Meron po akong nakita na tao, sabi may alam po siya, biglang may mga pulis na dumating at tinangay `yung tao..

“Nakausap ko po si Lt. Alvin Bagay at pinapapunta po ako ng presinto para mag-report. Sabi ko wag na lang po kasi po may COVID-19. “Telepono lang naman `yun pero nalulungkot ako kasi bakit may mga ganung tao. Salamat po sa mga tao na tumulong sa akin.

“Etong message ko just letting you know na mag-ingat po tayo. Bahala na lang po ang Diyos sa kanya.”

Nag-alala nga ang mga kaibigan ni Vina sa naranasan niya. Pinaalalahanan siya na dapat ay hindi siya bumaba ng sasakyan.

“Girl are you okey?” tanong ni Pops Fernandez.

“So sorry to hear this. Please ingat Vins,” sey ni Sunshine Cruz.

Kaloka, di ba? Imagine, `yung taong kausap mo, kasabwat pa pala. Mabuti na lang at may pulis na agad dumating.

Phoebe Walker lumaban sa C5 snatcher

Nagkuwento rin si Phoebe Walker ng karanasan niya sa kalsada, na halos katulad nga noong nangyari kay Vina Morales.

“Ate @vina_morales same thing happened to me along C-5 naman, pero buti I gripped it tighter agad. Better to close all windows po especially if traffic,” chika ni Phoebe.

Jusme, di ba? So, ingat talaga kapag nasa byahe. Hindi ka talaga safe, kahit nasa loob ka mismo ng iyong sasakyan.

Kaya mas doble ingat dapat sa mga mga nagku-commute, mga nagbibisikleta, mga naglalakad lang, kapag pumapasok sa kanilang mga trabaho.

Inigo, Sam pinarangalan mga ‘bagong bayani’

Kinikilala ng bagong lunsad na “RISE” music video na pinangungunahan ng Tarsier Records artists na sina Inigo Pascual at Sam Concepcion ang mga bayani ngayong 2020 na nagsisikap maghatid ng tulong para sa pagbangon ng mundo laban sa iba’t ibang sakuna at problema.

Bukod kina Inigo at Sam, tampok sa animated video na mala-comic book ang American R&B singer na si Eric Bellinger, Manila-based producer Moophs, Malaysian artist Zee Avi, at ang “Black Swan” composer na si Vince Nantes, na may suot na superhero costumes habang nilalabanan ang iba’t ibang ‘2020 monsters.’

Inaaalay nila ang video sa mga bagong bayani tulad ng medical professionals, food industry laborers, couriers, media workers, advocates of gender equality, purveyors of press freedom, at iba pa.

May layunin ang music video na maghatid ng inspirasyon sa mga manonood na bumangon laban sa mga ‘villains’ tulad ng climate change, racial, gender, at social inequality, kawalan ng trabaho, kahirapan, at ang COVID-19 pandemic, na inilalarawan sa mala-buhay na animated scenes tampok ang iba’t ibang bansa.

Pinuri ng mga netizen ang “RISE” para sa inspiring at napapanahong mensahe nito.

“The world needs to hear this song! Make sure to share this to friends and family,” ayon kay Koko of all Trades.

“Essential song for what’s happening today and the next future battles. Rise and fight,” ani Victoria Doodle.

Ang universal track ang pinakamalaking proyekto ng Tarsier Records, isang collaboration na nagkaroon ng worldwide release dalawang linggo pa lang ang nakakaraan sa pagpapatuloy ng ABS-CBN na ipakilala ang talentong Pinoy sa buong mundo at magsilbing gateway din para sa international artists patungong Pilipinas.

Ang universal track ang pinakamalaking proyekto ng Tarsier Records, isang collaboration na nagkaroon ng worldwide release dalawang linggo pa lang ang nakakaraan sa pagpapatuloy ng ABS-CBN na ipakilala ang talentong Pinoy sa buong mundo at magsilbing gateway din para sa international artists patungong Pilipinas.