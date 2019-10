Naki-angkas pa ng motor! Panelo halos 4 oras sa commute challenge

Higit tatlong oras ang ginugol ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo para makarating sa Palasyo nang kumasa sa hamon na mag-commute.

Alas-5:15 ng umaga ngayong Biyernes ay umalis si Panelo sa kanilang bahay sa Marikina.

Bandang alas-6:30 ng umaga ay naispatan si Panelo ng isang netizen na si Rya Ducusin sa Concepcion, Marikina na nag-aabang ng jeep.

Narinig pa nito ang pakikupag-usap sa pulis ni Panelo na sinasabi kung nais bang mag-taxi ng government official, ngunit giniit nito na magta-taxi siya.

GOOD MORNING AYAN MAGCOMMUTE KA!!!! Kinausap niya pa ako.

Panelo: Araw araw ka nagcocommute iha?

Me: Wala naman akong choice. Overheard:

Police: Taxi sir?

Panelo: Hindi. Jeep lang hanggang Sta. Mesa.#PaneloCommutes Good luck kung papasakayin ka pic.twitter.com/avdrNPPC9e — Rya Ducusin (@RyaDucusin) October 10, 2019

Pagdating ng Cubao bandang alas-7:45 ng umaga ay sinalubong na agad si Panelo ng media.

Ayon kay Panelo, nais niya sanang sumakay sa LRT-2, ngunit mas pinili na lang mag-jeep jang makita ang dagsa mg media na naghihintay sa kanya.

“My purpose really was to ride the LRT but when these media people suddenly came. I don’t want to be covered bu they’re all here so I decided not to take the LRT anymore,” ayon sa presidential spokesperson.

Nakailang-lipat ng jeep si Panelo bago dumating ng Maynila, sa JP Laurel ay isang motorista ang nagsakay kay Panelo papasok sa Malacañang.

Alas-8:30 ay natapos na ang challenge ni Panelo, at saad nito’y posible niya muli itong gawin sa mga susunod na araw.