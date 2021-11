Nakawala sa ‘koral’ pati mga kawatan

Ngayong mas maluwag na mga tropapips ang restriction sa Metro Manila na Alert Level 2, makagagala na ang mga “senior” o matatanda, at pati na rin ang mga bata–na kung ilarawan ng kanilang mga magulang eh parang nakawala sa “koral.”

Kitang-kita naman ang kasabikan ng mga bata at mga senior na malayang makagala sa mga pasyalan, lalo na sa mga mall dahil matagal din silang pinagbawalan na pumasok sa mga naturang establisimyento.

Pero hindi naman halos dalawang taon na ibinawal sa mga bata na rumampa sa labas o gumala. Kung matatandaan niyo mga tropapips, noong July ay nagkaroon ng utos ang IATF na payagan nang gumala ang mga bata, maliban lang sa loob ng mall.

Nangyari ‘yan nang ilagay sa Metro Manila sa GCQ o general community quarantine with some restrictions. Iyon nga lang pagkaraan ng ilang linggo, binawi na ang naturang kautusan at balik-‘koral’ ang mga bata.

Kaya habang pinapayagan ngayon ang mga bata na lumabas, aba’y samantalahin ang pagkakataon pero mag-ingat. Hindi natin alam, baka pagsapit ng Nov. 21 o baka ilang linggo lang ulit eh bawiin na naman ng AITF ang kautusan kapag nagkaroon na naman ng pagsipa ang COVID-19 sa NCR.

Sa nakikita natin sa mga balita kung gaano karami ang mga tao sa mga pasyalan at mall, aba’y para kang nanonood ng suspense movie na kakaba-kaba ka kung mayroon ba sa mga taong iyan ang may baon ng virus na baka ma-share niya sa iba.

Kaya kung nasa pasyalan [lalo na sa mga parke o palaruan] maigi nang magbaon ng isang galon ng alcohol para i-spray sa anak at mga bagay na kaniyang hahawakan. Sabihin nang maarte ka pero mabuti nang nag-iingat kaysa maging “sorry.”

Kung may pagdududa naman kung dapat na ba talagang luwagan ang restrictions at payagan ang mga bata na rumampa, hindi naman siguro ilalagay ng gobyerno sa peligro ang buhay ng mga bata at seniors “alang-alang sa ekonomiya’ ngayong magpapasko.

Kapag tiningnan kasi ang datos ng Department of Health noong Hulyo kung saan unang pinayagan ang mga bata na lumabas, nasa mahigit 51,000 noon ang active cases sa buong bansa, naglalaro sa mahigit 6,000 ang daily new cases.

Pero tandaan mga tropapips na iba siyempre ang datos sa NCR. Ngunit nang mga panahong iyon, isa o kung hindi man una, ang NCR sa mga lugar sa Pilipinas na may mataas na daily COVID cases dahil sa pupugak-pugak pa noon ang supply ng bakuna.

Ngayon, nasa 33,000 ang active cases sa buong bansa at naglalaro sa 3,000 ang daily new cases. Kaya naman makikita naman ang malaking kaibahan. At hindi na rin galing sa NCR ang malaking bilang ng mga bagong kaso dahil nasa 80 porsiyento na ng populasyon ang bakunado na.

Ang problema lang sa ganitong sitwasyon na larga na sa gala ang mga tao, malamang pati ang mga buraot na kawatan tulad ng mga holdaper, mandurukot, snatcher at iba pa eh “back to work” na rin.

Gaya ng mga negosyanteng gustong “makabawi” sa nawalang kita dahil sa epekto ng pandemya, malamang na ganun din ang mentalidad ng mga ulol na kawatan lalo na’t magpapasko.

Kamakailan nga lang, hindi pinatawad ng mga buraot na holdaper ang isang maliit na tindahan ng paresan sa Montalban, Rizal na sinumot ang kita at tinangay pa ang gamit ng mga pobreng trabahador.

Kaya ngayong marami na ang lumalabas, hindi lang ang mga pasaway sa health protocols ang dapat na bantayan ng mga tauhan ni PNP Chief Guillermo Eleazar, kundi lalo na ang mga kawatan. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”