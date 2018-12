Nakatiwangwang na lupa ng gobyerno, ilaan sa socialized housing project

Isang hakbang pa-abante ang pagkaka-apruba sa ikalawang pagbasa sa Kongreso ng panukalang ga­wing socialized housing site ang mga lupa ng gobyerno na nakatiwangwang lang at hindi naman ginagamit.

Noong isang linggo, nagkaisa po ang mga kasama natin sa Kamara na aprubahan ang House Bill 8553 o ang “Idle Government-Owned Land Disposition Act” na inakda at ipinanukala nina Rep. Gus Tambunting (PDP-Laban, Parañaque City), Rozzano RufinoBiazon (PDP-Laban, Muntinlupa City), Eric Singson (PDP-Laban, Ilocos Sur), Winston Castelo (PDP-Laban, Quezon City), at ng inyong lingkod na mula naman sa PDP-Laban, Negros Occidental.

Unanimous po o talagang nagkaisa at walang kumontra sa panukalang ito kaya naman natutuwa kami at unti-unting nagkakahugis ang mga pinangarap naming programa para sa mga kababayan natin na hanggang ngayon ay walang mga sariling bahay.

Nakaabante po ito nang walang pagkontra kaya ngayon pa lang ay kumpiyansa kaming tuluyan itong makakatawid hanggang makarating kay Pangulong Rodrigo Duterte.

Bilang chairman ng House Committee on Housing and Urban Development sa Kongreso, umaasa po ako na tuloy-tuloy na ang pag-apruba ng aming panukala sa ikatlo at huling pagbasa nito bago magsara ang Kamara para sa aming Christmas break nga­yong buwan.

Layon po nito na tiyakin ng estado ang availa­bility ng mga lupain ng goberno para magamit ng pamahalaan sa mga progra­mang pabahay.

Saksakan ng dami ang mga lupain ng gobyerno na hindi naman nagagamit. Sa totoo lang, baka sobra pa po ang mga ito para gamiting housing sites para sa mga kababayan natin.

Pag nagkataon, mag-hihimala sa ating bansa pag naisakatuparan ito at kaliwa’t kanan ang magiging konstruksyon ng mga pabahay.

Pag nangyari ito, baka maitanong pa ninyo kung ano nga ulit ang spelling ng housing backlog?

Mayaman sa lupain ang ating gobyerno, ‘yan po ang katotoha­nan. Sa halip na nakatiwangwang lang, bakit hindi ito gamiting hou­sing site sa mga pabahay sa mga mahihirap?

Marami pong bentahe pag naisakatuparan ito eh. Pag may sarili ng mga bahay ang mga kababayan natin, mawawala na ang mga nakatira sa mga gilid ng kalsada, sa mga tabing-ilog na delikado para sa kanilang kaligtasan.

Mareresolba rin ang problema sa daloy ng trapiko dahil matatanggal ang mga obstruction at nakakasagabal sa kalye. Makikita ang pag-unlad ng bansa dahil gumaganda ang kalagayan ng pamumuhay ng mga mamamayan.

Mga kababayan, konting-konti na lang po at abot-kamay na ninyo ang katuparan ng inyong mga pangarap – ang magkaroon ng sarili at abot-kayang bahay.

Nandito po ang inyong lingkod at mga kasama natin sa Kamara para itaguyod ang inyong pangarap.

Umasa po kayo na sa abot ng aming makakaya ay ihahatid namin ang katuparan na ‘yan.