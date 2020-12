Nakasalalay sa bakuna sa COVID ang kinabukasan natin

Iisa na lang marahil ang pinapangarap ng mga tao sa buong mundo habang papalapit na ang pagpapalit ng taon – ang lumisan na ang Covid 19.

Umaasa ang karamihan sa atin sa pagpasok ng mga bakuna laban sa virus para matigil na ang pagkalat nito. Pero gaano nga ba ka-epektibo ang mga naaprubahan nang bakuna?

Sinimulan nang isaksak sa mga frontliners ng Amerika at Canada ang bakuna ng Pfizer-BioNtech. Sa katunayan, pati ang President-elect na si Joe Biden ay nakatanggap na ng first dose nito. Ang second dose ay kailangang isaksak 21 araw makalipas ang unang dose. Base sa pag-aaral, umaabot sa 95% effective ang Pfizer vaccine. Ang problema lang ay ang storage nito, dahil kailangang nakatago ito sa lalagyang may temperaturang -70 to -94 degrees (below zero) para mapreserba bago gamitin. Kapag natunaw na ang yelo, saka ito ilalagay sa isang normal na refrigerator ng 5 araw lamang bago gamitin. US$20.00 ang presyo nito bawat dose.

Ang Moderna naman ay sinasabing nasa 94.1% effective sa paghadlang sa paglabas ng simtomas ng Covid 19. Sa isang normal freezer lang ito ilalagay, o nasa negative four degrees ang temperature. Tatlumpung araw naman itong maaaring maimbak sa refrigerator makalipas na matunaw mula sa freezer. Ang second dose ay kailangang ibigay 28 araw makalipas ang unang dose. Ang presyo nito ay nasa US$15.00 hanggang US$25.00 bawat dose

Ang Pfizer at Moderna ay parehong mRNA (messenger RiboNucleic Acid) vaccines. Kapag naisaksak sa katawan, tinuturuan nito ang selula na gumawa ng protina na may spike, na tulad ng coronavirus. Hindi na kailangan ng inactivated virus o tunay na virus para mag-react ang immune system at bumuo ng pangdepensa. Sa susunod na column ay ipapaliwanag natin kung ano ang mRNA vaccine.

Ang isa pang bakuna na naaprubahan na rin for emergency use ay ang gawa ng AstraZeneca ng UK. Gumagamit naman ito ng adenovirus vector na mayroong coding sequence ng SARS Cov2 spike protein, kasama ang isang tissue plasminogen activator leader sequence. Galing ang genome mula sa nakitang SARS Cov-2 sa Wuhan, China. Maaari itong ilagay sa isang standard refrigerator na nasa 2 hanggang 8 degrees Celsius ng anim na buwan, at mura lang ito dahil nasa US$ 4.00 lang bawat dose. Noong una, 70% effective ito, per sa kalaunang pag-aaral, sinasabing 90% effective na ito depende sa dosage.

Ang CoronaVac naman ng Sinovac Biotech ng China, ay mula sa mismong virus na inactivated. Walang problema sa storage nito dahil walang kinakailangang kontrol sa temperature. Ayon sa Department of Science and Technology, nasa 50% ang efficacy ng ginawang bakuna ng Sinovac. Ito naman daw ay pasok pa sa minimum requirement ng World health Organization. Ang bakunang ito ang sinasabing unang makakarating sa Pilipinas, at malamang na magamit na sa unang tatlong buwan ng 2021. Nasa pagitan ng US$13.00 hanggang US$60.00 kada dose ang naturang bakuna.

Ayon kay Dr. Grace Marie Ku, Public Health Specialist na nakabase sa Belgium, kailangang mapag-isipang mabuti, lalo na ng mga lower middle income countries, kung ano ang dapat ibakuna sa mga mamamayan nito – balansehin ang isyu ng pagiging effective at ang budget ng pamahalaan bukod sa kakayahan ng paglilipat-lipat at pagtatago ng bakuna.

Isa pang konsiderasyon ay ang target na herd immunity, o magkaroon ng pangmalakawang depensa ang mga mamayan laban sa Covid-19. Ayon kay Dr. Ku, mas marami ang mapo-protektahan kung pipiliin ang bakunang mas mataas ang percentage ng pagiging epektibo. Kung nais aniyang makamit ang 60 – 70% na proteksyon ng mga tao laban sa Covid, kailangang mabakunahan ang 63 – 73% ng mga mamamayan ng bakunang may efficacy na 95%. Kung ang vaccine efficacy naman ay nasa 70%, kailangang lahat ay mabakunahan. Ayon pa kay Dr. Ku, kung ang vaccine efficacy ay nasa 50% lamang, hindi makakamit ang pangkabuuang herd immunity o proteksyon ng mga tao laban sa Covid-19.

Oo, nga raw at acceptable na ang 50% vaccine efficacy, pero ayon kay Dr. Ku, ito ay kung talagang wala nang iba pang available na bakuna na maisasaksak sa mga mamamayan.

Ipagdasal natin hindi lang ang maagang pagdating ng bakuna sa ating bansa, kung hindi ang mahusay na pagpili ng nararapat na bakuna para sa ating mga mamamayan.