Nakalusot sa luwag quarantine! 242 balikbayan may bitbit na COVID

Pumalo sa 242 biyahero na dumating sa Pilipinas nitong Nobyembre ang nagpositibo sa COVID-19.

Ito ang inihayag ng Philippine Genome Center (PGC) base sa impormasyon binigay ng Bureau of Quarantine (BOQ).

“Tinatanong ko doon sa ating mga kasamahan sa BOQ at sa Epidemiology Bureau kung ilan na ba talaga ang nag-positive ngayong November. Ang naibigay po sa amin na numero is 242 ang nagpositive sa kanila,” ayon kay PGC executive director Dr. Cynthia Saloma sa Laging Handa public briefing.

“Hinahanap pa po at nakikipag-ugnayan ang ating DOH and Epidemiology Bureau sa mga laboratory sa airport kung saan sila ang gumawa ng test at kung maaari po ibigay na nila ito sa PGC dahil mayroon naman tayong sufficient kits,” dagdag ni Saloma.

Sinabi ni Saloma dapat na maiproseso ang kanilang sample sa genome sequencing kapag ang cycle threshold value ay mas mababa sa 30, indikasyon na may mataas na viral load.

Gayunman ay sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na pinag-iisa pa ng DOH ang data sa pamamagitan ng “backtracking” at mga isinumite ng BOQ.

“What we have as complete data right now are individuals from South Africa where we have a total of 253,” ayon kay Vergeire.

Ayon kay Vergeire , 72 sa 80 na-contact na biyahero ang nasa quarantine, tatlo ang naka-home quarantine at 5 ang na-discharge sa quarantine facility matapos ang 14 days isolation.

Matatandaang noong Oktubre bago ang pagkalat ng Omicron ay nagluwag ang Pilipinas at inalis ang ipinaiiral na quarantine sa mga bakunadong biyaherong mula sa tinaguriang green countries o mga bansang may low risk sa COVID. (Juliet De Loza-Cudia)