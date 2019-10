Nakalilito kasi! ₱5 coin papalitan ng BSP

MAGLALABAS na ng bagong limang piso ang Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) para hindi na malito ang mga tao rito.

Matagal nang inirereklamo ng mga tao ang New Generation Currency Coin Series lalo na ang limang piso dahil madalas itong mapagkamalang pisong luma na ikinalulugi ng mga jeepney driver at mga tindero.

“The BSP shall also release in circulation an enhanced P5 NGC coin to make it more distinct from other denominations in the NGC Coin Series,” sabi ng BSP kahapon.

Ang disenyo, security features, at specifications ng bagong limang piso ay ibabase sa mga pag-aaral. Hindi lang malinaw kung may isasamang focused group discussion na gagawin. Ang FGD ay ginagawa ng maraming mga kompanya kung saan patitingnan nila ang kanilang mga produkto sa mga tao para malaman ang reaksyon nila dito at mapaganda pa ang produkto. Kung ang mga bagong NGC coin, lalo na ang limang piso, ay idinaan sa FGD, hindi ito aabot sa produksyon.

Ilulunsad na ng BSP ang bagong baryang P20 sa Disyembre kasabay ng paglabas ng bagong limang pisong barya.

Sabi ng BSP, wala pa itong inilalabas na larawan ng P20 barya at una itong makikita sa paglulunsad na pangungunahan ni Bangko Sentral governor Benjamin Diokno. (Eileen Mencias)