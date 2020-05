Nakalaya dahil sa virtual hearing

Ayaw rin naman ng mga hukom na may nakukulong, lalo na si Judge Emily San Gaspar-Gito na mas natutuwa kapag na-re-rehabilitate, partikular ang mga batang nagkakasala sa batas. Isa sa kanyang trabaho bilang hukom ng Regional Trial Court of Manila ang review-hin ang kaso ng mga “children in conflict with the law.”

Para rin kay Judge Emily, kung mas mabilis na maisisilbi ang hustisya, mas maganda.

Naging challenge sa kanya at iba pang mga hukom ang halos pagkaparalisa ng lahat ng operasyon sa Luzon bunga ng Covid-19 pandemic. Paano ang kaso ng mga taong maaari na sanang lumaya o ang tinatawag na persons deprived of liberties (PDL)?

Maagap naman ang aksyon ng Supreme Court. Bukod sa pagpapatupad ng skeleton force sa mga korte, nagpalabas din ng kautusan ang Kataas-taasang Hukuman para sa pagsasagawa ng video conferencing upang dinggin ang kaso ng mga bilanggong maaaring makalaya sa pamamagitan ng piyansa o maaaring mapawalang bisa ang kaso. Virtual justice para sa kaligtasan ng kalusugan ng mga hukom, tauhan ng korte at mga bilanggo.

Ang una lang na naging problema, paano makaka-adapt agad sa teknolohiya?

“How can a Generation X judge like me cope with this new system of hearing cases?” natatawang tanong ni Judge Emily. “I never thought there is something more difficult than the study of law.”

Pero sa kaka-trial and error, natuto rin naman ang hukom, at sinimulan ang pilot testing ng virtual hearing noong Mayo a singko, alas dos y medya ng hapon.

One Team. Six Channels. Sa pamamagitan ng Microsoft Outlook at Microsoft Teams, naisagawa ang kauna-unahang online video conferencing ng kanyang korte kasama ang public prosecutor, public attorney, complainant at dalawang akusado na nakakulong sa Pandacan Police Station 10 at isa pa na nasa Manila City Jail. Kasama rin ang Branch Clerk of Court, staff in-charge sa mga criminal cases, court interpreter at court stenographer. Nasa magkakaiba silang lugar, mayroon pang nasa Cavite at Batangas, pero naisagawa nila ang bail hearing at initial trial ng maayos. Dalawa sa mga akusado ang napalaya sa pamamagitan ng piyansa at provisional dismissal. Isang magandang simula rin para mabawasan ng bilanggo ang Manila City Jail lalo na sa gitna ng Covid-19 pandemic.

Ang hatol ay ipinaalam sa akusado at complainant sa pamamagitan ng e-mail. Samantala, ang mga nais namang magreklamo ay maaaring gawin ito sa pamamagitan ng e-filing sa korte.

“This exemplifies the efficient collaboration of the correction and court pillars in ensuring that the PDL’s right to speedy disposition of their cases are being observed. Binigyan nito ng pag-asa ang mga bilanggo na sa kabila ng Covid-19 pandemic, uusad pa rin ang kanilang mga kaso.

Sa ngayon, nasa 4, 683 nang PDL ang nakalaya sa loob lang ng 1 linggo sa pamamagitan ng video conference hearing mula April 30 hanggang May 8.