Nakakatakot na’ Buhok ni Kris patuloy na nalalagas

Lalo ngang umiksi ang buhok ni Kris Aquino. Pero kung titingnan mo, parang okey na okey na rin siya ngayon.

Yes, aktibo nga ulit si Kris sa social media. At katunayan, balik shooting na rin siya ng mga ini-endorse niya. Tulad nga nitong #MakasamaNgayongPasko ng Lady’s Choice webisode, na sunod-sunod nga ang ginagawa niya.

Ang susunod nga niyang mga guest sa webisode na ito ay sina Angel Locsin at Dimples Romana. At kaabang-abang `yon, ha!

Anyway, inamin ni Kris na problemado pa rin siya sa paglagas ng kanyang buhok.

“1 of the struggles of having autoimmune issues is that there are seasons when I have unexplainable hair fall… i went for a short bob because nakakatakot na that even with the mildest shampoo, ang dami pa ring buhok na lumalagas. I felt with less weight there would be less pressure on my scalp. Maswerte lang ako that i do have a lot of hair to begin with & mabilis humaba ang buhok ko. Thank you because for health reasons, i had to get my hair cut, and buti na lang gusto mo yung naging result,” kuwento ni Kris.

Pambili ng gatas: Tulong ni Maine hiling ng mga batang Aeta

Nanawaganang grupong Share The Love Capas (non-government organization na lumilikom ng pondo para ipambili ng gatas para sa mga batang Aeta sa Capas, Tarlac) kay Maine Mendoza na sana ay mapansin sila nito.

sharethelovecapas: “Hi Ms. @mainedcm

Hope you see this comment. Thousands of Aeta children here in Capas, Tarlac are in the state of starvation today due to the limited movement caused by the pandemic. Hope you share some milk or any donations to feed them. Thank you!”

Well, knowing Maine, hindi ito nangingiming tumulong, lalo at alam niya na mapupunta sa mga taong dapat tulungan. Di ba nga, may isang fan ang lumapit sa kanya na humingi ng pambili ng face mask para sa mga driver, at agad nga siyang tumalima.

Sana nga ay mapansin ang mensaheng `yon para kay Maine.

Balik pag-aaral: Maymay ayaw munang magkadyowa

Balik sa pag-aaral si Maymay Entrata, ang tinaguriang Dancefloor Sweetheart. Katunayan, sa #AskMaymay niya ay sinabi nga niya na kagagaling lang niya sa pagri-report para sa isang subject niya.

“Hindi madali, pero pag pursigido ka, kaya naman,” sabi niya.

Sa itsura ni Maymay ngayon, mukhang masaya at kuntento na nga siya sa buhay.

“When I found my purpose with Christ,” ang sabi niya na pinagmulan ng kaligahayan niyang `yon.

Anyway, wala pa ring balak na magdyowa si Maymay, at mensahe nga niya sa mga kabataan.

“Maghunos-dili kayo!”