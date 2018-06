Nakakalula ang presyo ng mga alahas, damit Kris kumikinang ang kagandahan

Ibang klase rin talaga magpaandar si Kris Aquino dahil talagang papansinin mo siya kapag umeksena na siya, huh! Sa grand media launch ng pelikulang ‘I Love You, Hater’ na siyang nagsisilbing comeback movie niya sa Star Cine­ma, talagang ipi­nagmalaki niya ang mga suot niyang damit, sapatos at alahas na kung saan ay dumating siya hin­di lamang para i-express ang feel niya for the day kundi para mang-impress din.

Sa damit pa lang, ‘ung pants niya ay isang limited edition para sa 20th anniversary ng Roland Mouret. Balmain ang kanyang wool blazer at Alaia ‘yung shoes.

Kalokah, ‘yung Balmain blazer ay worth 2,795 USD lang naman, samantala ‘yung pants naman niya ay worth 2,240 USD.

‘Yung shoes naman niya na cut-out suede and metallic leather platform sandals ay more than 1,000 USD din.

Talaga namang mapapanganga ka sa ganda ng kasuotan niya nang gabing ‘yun na maging mga kasama niya sa cast na sina Julia Barretto Joshua Garcia ay talaga namang sobra ang paghanga sa kanilang ‘Ate Kris’.

At heto pa. Si­yempre, ang bonggang napansin ng mga entertainment press ay ang kanyang mga alahas na kapag natamaan ng ilaw ay kumikinang talaga.

Nagbibiruan nga kami sa upuan na sana kahit isang bato ay malag­lag at makuha namin tapos kebs na namin sa pa-raffle niya. Ha! Ha! Ha!

Kaya nga nang i-reveal niya na worth ng isang condo na 3 bedrooms sa Rockwell ito, lahat ay napa-wow talaga.

Ang kanyang pink-gold Ballon Bleu De Cartier watch na may diamonds and sapphire ay mahigit tatlong mil­yo­n­g­ piso daw, samantala ‘yung kanyang pink-gold bracelet ay more than 2 million pesos at ‘yung white-gold double bracelet naman nito ay almost 2 million pesos ang halaga.

Nakakalokah nga, devah?