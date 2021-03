Lahat tayo ay tumatanda. Hanggang wala pang naiimbento pampatigil nito, lahat ay daragdag ang edad at kusang magmumukha ng matanda. Magmula sa pagiging malasutla ng balat at kinis nito, hanggang sa paglabas ng mga kulubot, lalong lalo na sa ating mukha, leeg at mga kamay. Isa pa dito ang pagnipis at kusang paglagas ng buhok. Minsan, umaabot pa sa hantungan na makakalbo tayo. Karamihan sa atin ay mas gugustuhin na magmukha nang matanda, huwag lang makalbo. Ngunit may magagawa ba tayo?

Unang una ay alamin muna natin kung talaga bang sa pagtanda ang sanhi ng pagkalbo, o may iba pang dahilan. Ang ilan sa mga sanhi ay hereditary o nasa pamilya na, maaari din na may mga medical na kundisyon o di kaya may problema sa mga hormones. Ang ilan ay dahil sa mga procedures na ginagawa gaya ng radiation o chemotherapy. Ang iba naman ay maaaring nasestress lamang o di kaya sa isang damukal na dami ng ginagawa sa buhok. Ngayong panahon ng Covid19, idagdag na natin ang stress ng ulo at buhok sa paggamit ng mga devices gaya ng respirators na syang nakakalang din sa ating bumbunan.

Kung ang sanhi ay ang pagtanda, titigil na sa pagtubo ang follicles ng buhok kaya tuluyan ng magiging permanente ang pagkalbo. Ngunit wala man talagang gamot pag naubos ang buhok ay may mga paraan naman na maisalba ang natitira nating buhok. Maaring dalawin ang mga kaibigan nating dermatologist, aesthetic and anti-aging specialists, at mayroon din mga hair specialists. Kabilang ang mga sumusunod sa payo nila.

Ang pinaka mura at epektibo ay ang pagmasahe ng anit. Wala naang gagastusin, wala pang side effects. Maaari itong gawin habang naliligo o pwede din bago matulog. Pwede din gumamit ng mga essential oils, katulad ng lavender, rosemary at thyme. Gumamit ng mga shampoo na mild lang o mayroon din anti-thinning. Kung minsan ay pinapagamit din ng ketoconazole nang sa ganoon ay matanggal ang anumang fungal infection sa anit. Uminom ng mga bitamina, gaya ng multivitamins, folic acid, at lalo na ang vit B7 o biotin. Idagdag din ang Vitamin C, D, at minerals tulad ng iron, zinc, at mga protina. Isama na din ang Omega3. Sa mga matitinding paraan ay baka gamitan na ng mga gamot gaya ng minoxidil, spirinolacones, finasteride o pati na steroids. Sa mga advanced centers ay maaaring gawan ng mga treatments gaya ng lasers at phototherapies. Isa din sa mga payo nila ay ang panatiliing maikli ang buhok ng hindi maging hadlang ang bigat nito.

Hindi madali ang magpatubo ng buhok kung nagkakaedad na. Ang una ay tanggapin ang katotohanan at ang susunod ay sundin ang payo ng mga doktor, at sana maisalba pa ang natitirang corona ng buhok.

Hanggang sa susunod ! Keep healthy! Stay safe!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib sa DWIZ882 tuwing lingo 11am-12nn) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.